Врач-диетолог рассказала, почему вам следует прекратить подсчет калорий
"Исследование показало, что, безусловно, есть желание следить за потреблением калорий, но, возможно, необходимо больше внимания уделять важности питательных веществ, которые могут иметь решающее значение для нашего самочувствия и фактического состояния здоровья как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".
Не все калории одинаковы
"Не все калории созданы равными, и важно убедиться, что, стремясь достичь цели по калориям каждый день, мы не жертвуем продуктами, богатыми питательными веществами".
Диета, полная питательных продуктов, более полезна, чем диета, богатая обработанными продуктами, которые могут быть низкокалорийными, но не могут содержать жизненно важные витамины и м
инералы для поддержания общего состояния здоровья.
Нет ничего плохого в подсчете калорий, если вы не ограничиваете себя резко и выбираете продукты, богатые питательными веществами, излишне обработанные.
"Если вы хотите съедать 1750 калорий в день, чтобы похудеть, вам нужно убедиться, что это хорошие калории".
Нам нужны питательные вещества, а не калории
Современному населению, состоящему в основном из менее активных взрослых, требуется не более 1800 калорий. Но по-прежнему существует потребность в основных питательных микроэлементах, содержащихся в 4000 килокалорий на калорийность пищи, но не в калориях.
Это означает, что нам нужно делать разумный выбор в отношении того, что мы едим, вкладывая как можно больше пользы в нашу повседневную пищу, не переедая.
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