Врач-диетолог рассказала, почему вам следует прекратить подсчет калорий

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Подсчет калорий имеет смысл для большинства людей, желающих похудеть, поскольку они хотят убедиться, что у них дефицит калорий или они потребляют определенное количество калорий в день. Однако подсчет калорий может стать вредным для здоровья и вызвать привыкание, и это не обязательно полезно для вашего тела и ума. Врач-диетолог Амандой Уильямс объяснила, почему следует перестать считать калории и вместо этого сосредоточиться на питательных веществах."Исследование показало, что, безусловно, есть желание следить за потреблением калорий, но, возможно, необходимо больше внимания уделять важности питательных веществ, которые могут иметь решающее значение для нашего самочувствия и фактического состояния здоровья как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".Не все калории одинаковы"Не все калории созданы равными, и важно убедиться, что, стремясь достичь цели по калориям каждый день, мы не жертвуем продуктами, богатыми питательными веществами".Диета, полная питательных продуктов, более полезна, чем диета, богатая обработанными продуктами, которые могут быть низкокалорийными, но не могут содержать жизненно важные витамины и минералы для поддержания общего состояния здоровья.Нет ничего плохого в подсчете калорий, если вы не ограничиваете себя резко и выбираете продукты, богатые питательными веществами, излишне обработанные."Если вы хотите съедать 1750 калорий в день, чтобы похудеть, вам нужно убедиться, что это хорошие калории".Нам нужны питательные вещества, а не калорииСовременному населению, состоящему в основном из менее активных взрослых, требуется не более 1800 калорий. Но по-прежнему существует потребность в основных питательных микроэлементах, содержащихся в 4000 килокалорий на калорийность пищи, но не в калориях.Это означает, что нам нужно делать разумный выбор в отношении того, что мы едим, вкладывая как можно больше пользы в нашу повседневную пищу, не переедая.