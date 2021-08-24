Выявлено новое полезное свойство женского молока

Содержащиеся в женском молоке олигосахариды могут способствовать предотвращению вызываемых стрептококками группы B инфекций у новорожденных. Свои выводы о новом полезном свойстве этих веществ ученые представили на собрании Американского химического общества.Вызывающие сепсис и менингит, а также устойчивые к антибиотикам стрептококки группы B часто передаются от матери к ребенку во время родов и родоразрешения. Поэтому тем беременным, у кого тесты выявили наличие этих бактерий, дают антибиотики для того, чтобы предотвратить у новорожденных инфекции с ранним началом (во время первой недели жизни). Интересно, что в случаях стрептококковых инфекций с поздним началом (от недели до трех месяцев) чаще заболевали младенцы, находившиеся на искусственном вскармливании.Исследователи из Университета Вандербильта изучили в лабораторных условиях действие выделенных из женского молока олигосахаридов на зараженные стрептококками группы B плацентарные макрофаги и клетки оболочки плода. Углеводам удалось подавить размножение бактерий в обоих случаях. Подавили олигосахариды стрептококковую инфекцию и у беременных мышей.По мнению ученых, эти углеводы могут предотвращать стрептококковые инфекции по двум причинам: они выступают как в роли антиадгезивного средства, мешая бактериям прикрепляться к тканям, так и пребиотика, стимулируя рост «полезных» бактерий. При этом выяснить, какие именно из более чем 200 олигосахаридов женского молока имеют противомикробный эффект, исследователям пока не удалось. «Если мы сможем узнать больше о том, как они действуют, то, возможно, мы сможем лечить различные виды заболеваний набором олигосахаридов из женского молока. Возможно, однажды они станут заменой антибиотикам как для детей, так и для взрослых», — делится своими ожиданиями один из исследователей Стивен Таунсенд.