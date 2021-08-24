Бурная молодость может привести к раннему старению сосудов

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Молодость — самое веселое и безрассудное время, и как правило, именно в этот период люди употребляют значительное количество алкоголя и много курят. Однако ресурсы организма начинают истощаться под воздействием вредных привычек уже в этом возрасте, предупреждают ученые. Особенно это касается женщин.Гибкость и эластичность сосудов уменьшается с возрастом и под воздействием различных факторов, в том числе вредных привычек. Чем выше жесткость артерий, тем выше вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и состояний, таких как инфаркт и инсульт.Новое исследование Университетского колледжа Лондона было представлено на конгрессе Европейского общества кардиологов, передает MedicalХpress. В нем приняли участие более 1,6 тысячи человек 17-24 лет, которые сообщили о том, как часто они употребляют алкоголь и курят. Ученые распределили добровольцев на три группы: те, кто никогда не употребляет алкоголь, употребляет в умеренных количествах (не больше четырех порций за один раз) и много выпивает — более пяти порций. Подобным образом исследователи систематизировали склонность к курению: никогда, в прошлом, умеренное курение (менее 10 сигарет в день) и частое (10 и более сигарет в день).Жесткость сосудов участников оценивалась с помощью измерения скорости распространения пульсовой волны в сонной и бедренной артериях — неинвазивного метода, который считается золотым стандартом изучения состояния сосудов, особенно у молодых людей. Полученные результаты ученые скорректировали с учетом возраста, массы тела и социально-экономического статуса. В оценке данных участников 24 лет также учитывались показатели артериального давления, холестерина, уровня сахара в крови и S-реактивного белка — воспалительного маркера.Результаты показали, что употребление спиртного в молодом возрасте связано с увеличением жесткости артерий в среднем на 10,3%, и она возрастала с каждым повышением оценки количества потребляемого алкоголя. Примечательно, что у девушек наблюдалось большее увеличение по сравнению с парнями.Что касается курения, то умеренное потребление табачной продукции — то есть не больше 10 сигарет в день — в этом случае не сказывалось на состоянии сосудов. Вместе с тем авторы исследования обнаружили клинически значимую разницу между теми, кто никогда не курил и теми, кто много курит, и снова только у женщин.Жесткость артерий у бывших курильщиков и тех, кто не имел такой привычки, была сопоставимой. По мнению авторов исследования, это говорит о том, что отказ от курения может помочь восстановить эластичность сосудов.