Пятна на губах могут говорить о повышенном уровне холестерина в крови
Однако точный диагноз ставится лишь по результатам анализов.
Высокий уровень холестерина провоцирует образование жировых бляшек на стенках сосудов.
Из-за этого нарушается подача крови к важным органам, включая сердце, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование ученых показало, что повышение уровня холестерина в крови может сопровождаться появлением гранул Фордайса на губах и слизистой оболочке рта. Они представляют собой небольшие пятна белого и желтоватого цвета.
Особенно часто пятна образуются на кайме губ и обеих щеках.
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