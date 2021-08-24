Пятна на губах могут говорить о повышенном уровне холестерина в крови

Распознать повышенный уровень холестерина в крови можно по внешним признакам.

Однако точный диагноз ставится лишь по результатам анализов.

Высокий уровень холестерина провоцирует образование жировых бляшек на стенках сосудов.

Из-за этого нарушается подача крови к важным органам, включая сердце, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование ученых показало, что повышение уровня холестерина в крови может сопровождаться появлением гранул Фордайса на губах и слизистой оболочке рта. Они представляют собой небольшие пятна белого и желтоватого цвета.

Особенно часто пятна образуются на кайме губ и обеих щеках.
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