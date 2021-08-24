Активно употребляемый алкоголь в раннем возрасте рассматривается учеными как один из факторов сосудистых патологий, ассо

Активно употребляемый алкоголь в раннем возрасте рассматривается учеными как один из факторов сосудистых патологий, ассоциируемых со старением.«Регулярное употребление алкоголя в возрасте от 17 до 24 лет резко ускоряет старение кровеносных сосудов», - данное предупреждение распространило Европейское общество кардиологии (ESC).Его специалисты констатируют, что «дружба» со спиртным в раннем возрасте также делает ранними те сосудистые болезни, которые обычно возникают на этапе старения, – это, в частности, атеросклероз и «другие кардиологические болезни».Атеросклероз означает потерю сосудами эластичности и способности расширяться под притоком крови из-за усиливающейся жесткости сосудистой ткани. Подобная жесткость повышает риск ее повреждений и образования холестериновых наростов, увеличивающихся со временем и способных вызывать закупорку кровеносных сосудов и артерий.Научные специалисты использовали в своей работе данные 1655 человек, участвовавших в исследовательском проекте ALSPAC, рассчитанном на родителей и детей. Молодых участников ученые разделили на три группы: не употреблявшие алкоголь, умеренно выпивающие и пьющие активно. В результате ученые заключили, что (независимо от возраста, пола, своего социально-экономического положения и основных параметров здоровья) ранее знакомство с алкоголем ведет к раннему сосудистому старению, – и«чем больше человек пьет, тем сильнее твердеют его артерии».