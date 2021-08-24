Российский врач назвала ухудшающий течение COVID-19 у мужчин фактор
«Когда человек находится в загнанном состоянии, состоянии страха, у него уровень стресса становится настолько высоким, что иммунная система перестает справляться и проседает», — назвала Ярцева фактор, влияющий на тяжесть COVID-19 у мужчин.
В свою очередь психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Виктория Читлова отметила, что сильный стресс может негативно сказаться на здоровье человека, так как в этот момент происходит мобилизация иммунной системы, что может привести к ее усилению до степени аллергических реакций. По ее словам, хронический стресс снижает иммунитет.
Психотерапевт считает, что подобная форма стресса чаще всего встречается у мужчин.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctor.rambler.ru - Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий