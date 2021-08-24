Побочные эффекты статинов: 7 симптомов, требующих срочного обращения за медицинской помощью
У вас больше шансов получить побочные эффекты, если вы:
Принимайте более одного лекарства, чтобы снизить уровень холестерина
Женский пол
Ожирение
65 лет и старше
У вас заболевание почек или печени
Пейте много алкоголя
По данным клиники Мэйо, немедленно обратитесь к врачу, если возникнут какие-либо из следующих побочных эффектов:
Боль в мышцах или костях
Жесткость мышц
Боль в суставах
Боль локализованная в одной части тела
Быстрое или нерегулярное сердцебиение
Высокая температура
Моча темного цвета
Стоит отметить, что большинство людей хорошо переносят статины и не испытывают никаких проблем.
«Вам следует обсудить преимущества и риски приема статинов со своим врачом, прежде чем вы начнете принимать лекарство», - советует NHS.
Если вы обнаружите, что определенные побочные эффекты вызывают озабоченность, поговорите с лечащим врачом.
«Возможно, вам потребуется скорректировать дозу, или вам может потребоваться другой тип препарата».
Высокий уровень холестерина также можно снизить, изменив здоровый образ жизни.
По данным British Heart Foundation (BHF), если у вас высокий уровень холестерина, очень важно есть меньше насыщенных жиров. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров - это жирное и обработанное мясо, пироги и выпечка, сливочное масло, сливки и кокосовое масло.
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