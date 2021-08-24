Побочные эффекты статинов: 7 симптомов, требующих срочного обращения за медицинской помощью

Основное преимущество приема статинов - снижение количества холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Статины производят эффект, блокируя вещество, необходимое вашему организму для выработки холестерина. Определенные факторы могут повысить вероятность того, что у вас будут побочные эффекты от приема статинов.У вас больше шансов получить побочные эффекты, если вы:Принимайте более одного лекарства, чтобы снизить уровень холестеринаЖенский полОжирение65 лет и старшеУ вас заболевание почек или печениПейте много алкоголяПо данным клиники Мэйо, немедленно обратитесь к врачу, если возникнут какие-либо из следующих побочных эффектов:Боль в мышцах или костяхЖесткость мышцБоль в суставахБоль локализованная в одной части телаБыстрое или нерегулярное сердцебиениеВысокая температураМоча темного цветаСтоит отметить, что большинство людей хорошо переносят статины и не испытывают никаких проблем.«Вам следует обсудить преимущества и риски приема статинов со своим врачом, прежде чем вы начнете принимать лекарство», - советует NHS.Если вы обнаружите, что определенные побочные эффекты вызывают озабоченность, поговорите с лечащим врачом.«Возможно, вам потребуется скорректировать дозу, или вам может потребоваться другой тип препарата».Высокий уровень холестерина также можно снизить, изменив здоровый образ жизни.По данным British Heart Foundation (BHF), если у вас высокий уровень холестерина, очень важно есть меньше насыщенных жиров. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров - это жирное и обработанное мясо, пироги и выпечка, сливочное масло, сливки и кокосовое масло.