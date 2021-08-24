Для снижения давления нужно каждый день есть яблоки

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Повышенное артериальное давление и высокий холестерин увеличивают риск болезней сердца. Однако добавление яблока в ежедневный рацион помогает взять показатели под больший контроль.Довольно часто повышенное артериальное давление идёт рука об руку с высоким холестерином. Холестерин вызывает воспаления и выработку гормонов, сужающих кровеносные сосуды. А это, в свою очередь, повышает артериальное давление. Обе патологии значительно увеличивают риск инфарктов и инсультов. Помимо лекарственных средств для борьбы с давлением и высоким холестерином нужно обращать внимание и на питание - особенно на яблоки.У яблок многочисленные преимущества для здоровья, включая уменьшение риска инсульта за счёт снижения артериального давления. Яблоки защищают от сердечных заболеваний, рака и диабета. За счёт содержания в них растворимой клетчатки, увеличивающей период сытости, яблоки способствуют снижению веса, а также улучшению здоровья кишечника. Свежие яблоки лучше всего, поскольку содержат наибольшее количество клетчатки, витаминов, минералов и наименьший объём сахара. В яблоках много полифенолов и калия.120 г яблочной мякоти и 80 г яблочной кожуры в день уменьша.т систолическое артериальное давление на 3,3 мм ртутного столба. Хотя бы одно яблоко в день сокращает риск смерти от всех причин на 14%. Это происходит за счёт калия, который влияет на показатели давления.