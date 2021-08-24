Врач рассказал о неожиданной пользе лишнего веса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Несмотря на ряд негативных последствий, лишний вес в ряде случаев способствует продлению жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова врача Александра Мясникова.«Научные данные говорят, что пожилой человек (старше 65 лет) с повышенной массой тела живет дольше, чем с нормальной. Пожилому нужно чуть-чуть запаса», — отметил медик.По его словам, в пожилом возрасте худеть значительно сложнее, поскольку организм борется за каждый килограмм.Врач также рекомендует не пренебрегать физическими нагрузками и правильно питаться.