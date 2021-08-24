Иммунолог Жемчугов: что может помочь замедлить мутации коронавируса?

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По мнению ученого, единственным эффективным способом воспрепятствовать мутационной активности коронавируса является массовая вакцинация.О том, что может помочь замедлить мутации коронавируса, ученый иммунолог Владислав Жемчугов порассуждал в интервью, заметив, что для борьбы с ковидом есть два пути. Один из них – это меры, задерживающие или блокирующие распространение инфекции, другой – профилактика заражения.Сегодня коронавирусная инфекция внушает опасения из-за ее высокой склонности к мутациям. Ученым известны уже несколько штаммов COVID-19, и именно такое многообразие способствует видоизменениям вируса.«Чем больше вирусов, тем больше вероятность новых мутаций», - заметил Жемчугов.По его мнению, предотвращению возникновения новых вариантов коронавируса может помочь масштабная вакцинация на уровне 80 или 90 процентов. Менее распространенная вакцинация вкупе с тенденцией к мутационной активности вируса и формированием все более «совершенных» штаммов может привести к тому, что эффективность прививок будет снижаться и понадобиться разработка новых препаратов.«Если эффективность вакцины больше 50 процентов, нарастает иммунная прослойка. Если меньше, то она будет топтаться на месте или уменьшаться за счет появления новых вариантов вируса», - констатировал ученый.