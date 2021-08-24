Тяжесть COVID-19 может зависеть от того, при каких обстоятельствах человек заразился

Ученые уже много знают о том, как распространяется COVID-19. Например, заражение чаще происходит в помещениях и в местах скоплениях людей. Однако некоторые вопросы до сих пор изучены недостаточно. Например, требуется уточнение, на какой день инфекции люди наиболее контагиозны и как влияет тяжесть болезни на риск заражения. Такие знания помогают лучше организовать профилактику болезни.Ученые из Китая и США проследили, как 730 инфицированных SARS-CoV-2 жителей китайской провинции Чжецзян заражали коронавирусом других людей в период с января по август 2020 года. Исследователи отследили 8852 близких контактов этих людей, посетили их и проверили, заболели ли те COVID-19. Они подробно опросили участников исследования, составили историю контактов с учетом их времени и того, на какой стадии болезни находились нулевые пациенты (заразившие остальных) в это время.Наибольшим риск заражения был при контакте с инфицированным человеком в период, начиная с двух дней до начала появления у него симптомов до трех дней после их развития. Самым опасным в этом отношении был день начала болезни – риск заражения был на 30% выше среднего. Наименьший риск был за 5-6 дней до начала появления симпмтово у нулевого пациента.Вероятность заражения при контакте с нулевыми пациентами, у которых развился COVID-19 с симптомами, была больше, чем при контакте с бессимптомными. Он оказался выше на 300% в случае легкой формы болезни и на 330% при умеренной тяжести.Чем тяжелее протекал COVID-19 у нулевого пациента, тем реже зараженные им люди переносили болезнь бессимптомно. С другой стороны, признаки заболевания реже разивались у людей, получивших вирус от людей без симптомов.В выводах исследования ученые написали, что, по всей видимости, обстоятельства инфицирования могут влиять на то, как будет протекать COVID-19 у зараженного человека.