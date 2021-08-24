Ученые из Австралии связали побочные эффекты вакцинации с возрастом и генетикой

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Австралийские ученые провели исследование, чтобы узнать, почему побочные эффекты после вакцинации от коронавируса появляются не у всех.Исследователи изучили данные 627 тысяч человек, привившихся одной или двумя дозами вакцин от коронавируса. Прошедших вакцинацию разделили на группы по полу, возрасту, наличию хронических заболеваний и массе тела.Выяснилось, что побочные эффекты после прививки чаще всего возникают у женщин, молодых людей и переболевших COVID-19.Ученый Николас Вуд заметил, что возникновение побочных эффектов зависит от состояния иммунной системы. Чем надежнее она защищает от вирусов, тем острее реагирует на вакцину. Это свойственно молодым людям.Австралийский иммунолог Лариса Лабзина призвала не забывать про генетику. Врожденные особенности организма, по ее мнению, имеют большое значение в процессе вырабатывания цитокинов.