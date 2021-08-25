Определенный тип питания связан с более здоровой жизнью после 50 лет

Поддержание определенного типа питания связано с более длительной продолжительностью жизни без болезней в возрасте после 50 лет, констатируют исследователи.Американский журнал клинического питания (The American Journal of Clinical Nutrition) опубликовал результаты исследования, авторы которого изучали связь качества рациона питания с ожидаемой продолжительностью жизни без кардиометаболических заболеваний в возрасте от 50 до 85 лет. В частности, исследователи анализировали показатели здоровья 8041 человека. Ученые проверяли, в какой степени рацион людей соответствует Альтернативному индексу здорового питания 2010 (AHEI-2010). В соответствии с AHEI-2010, система питания должна основываться на одиннадцати компонентах:шесть компонентов рассчитаны на максимальное потребление – это овощи, фрукты, цельнозерновые, орехи, бобовые, полиненасыщенные жиры;один компонент подразумевает только умеренное потребление – это алкоголь;четыре компонента требуют исключительно минимального потребления или избегания – это сахаросодержащие и сладкие напитки, красное и обработанное мясо, трансжиры, натрий.Ученые констатировали, что люди, чей рацион был максимально приближен к данной системе питания, имели самые высокие шансы прожить после 50 лет наиболее долгий период жизни без кардиометаболических заболеваний. Эксперты напоминают, что данные заболевания являются ключевой причиной смерти в мире: к ним относятся распространенные и часто предотвратимые патологические состояния, включая сердечный приступ , инсульт , диабет, инсулинорезистентность, неалкогольную жировую болезнь печени.Таким образом, подчеркивают авторы исследования, снижение своей подверженности кардиометаболическим заболеваниям является одним из решающих условий для достижения здорового долголетия.Помимо питания, по их мнению, на этом пути также важно поддерживать нужный уровень физической активности. Исследования связывают малоподвижный образ жизни с избыточным весом и ожирением, диабетом 2 типа, некоторыми видами рака и ранней смертью. Чтобы снизить риск ухудшения здоровья в результате бездействия, рекомендуется регулярно заниматься спортом, по крайней мере, 150 минут в неделю, а также сокращать время сидения.