Тромбы после вакцины AstraZeneca фатальны для каждого пятого
Одними из крайне редко встречающихся побочных эффектов вакцин от компании AstraZeneca являются тромбы. Исследование показало, что если они все-таки возникают, то приводят к смерти каждого пятого человека, столкнувшегося с ними. Это осложнение уже подвигло органы здравоохранения Великобритании не использовать вакцины от AstraZeneca среди лиц моложе 40 - вместо этого им предлагают препараты от Pfizer или Moderna.
Но исследователи настаивают на том, что данная связь встречается чрезвычайно редко. Сами по себе тромбы возникают в одном случае из каждых 50 000 среди пациентов старше 50 лет. И вот из них 23% умирают из-за вызванной вакцинацией иммунной тромбоцитопении с тромбозом - именно такое сложное название получил данный побочный эффект. Эксперты утверждают, что он является более смертоносным, чем любые другие расстройства, связанные со свертываемостью крови.
Тромбоцитопения - это состояние, при котором в крови человека отмечается низкое содержание клеток, способствующих её сворачиванию, то есть тромбоцитов. А тромбоз возникает в момент развития сгустков крови, которые блокируют прохождение её через вены или артерии. Именно тромбы являются основной причиной инсультов и инфарктов.
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