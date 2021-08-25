Тромбы после вакцины AstraZeneca фатальны для каждого пятого

Исследование показало, что если у получивших прививки против COVID-19 производства компании AstraZeneca пациентов в крови возникают тромбы, то они заканчиваются смертью приблизительно в 23% случаев. Правда, риск тромбов угрожает приблизительно одному человеку на каждые 50 тысяч среди лиц старше 50.Одними из крайне редко встречающихся побочных эффектов вакцин от компании AstraZeneca являются тромбы. Исследование показало, что если они все-таки возникают, то приводят к смерти каждого пятого человека, столкнувшегося с ними. Это осложнение уже подвигло органы здравоохранения Великобритании не использовать вакцины от AstraZeneca среди лиц моложе 40 - вместо этого им предлагают препараты от Pfizer или Moderna.Но исследователи настаивают на том, что данная связь встречается чрезвычайно редко. Сами по себе тромбы возникают в одном случае из каждых 50 000 среди пациентов старше 50 лет. И вот из них 23% умирают из-за вызванной вакцинацией иммунной тромбоцитопении с тромбозом - именно такое сложное название получил данный побочный эффект. Эксперты утверждают, что он является более смертоносным, чем любые другие расстройства, связанные со свертываемостью крови.Тромбоцитопения - это состояние, при котором в крови человека отмечается низкое содержание клеток, способствующих её сворачиванию, то есть тромбоцитов. А тромбоз возникает в момент развития сгустков крови, которые блокируют прохождение её через вены или артерии. Именно тромбы являются основной причиной инсультов и инфарктов.