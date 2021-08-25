Что может означать тяга к разным продуктам? Объясняет диетолог

Если вы внезапно ощутили сильную тягу к мясу, возможно, организм испытывает дефицит витаминов группы В.Вы не можете насытиться сладким, с жадностью поедаете сыр или, может быть, вас преследует мысль о сочном куске мяса? О том, что может означать тяга к разным продуктам, рассказала в интервью изданию Express диетолог Лорен Крейвен-Немчик.Тяга к мясу. По словам эксперта, она может быть следствием того, что организм старается восполнить необходимое ему количество белка. Если же в рационе человека хватает белка, такая тяга может быть признаком другого дефицита.«Тяга к красному мясу может указывать на то, ваш организм не получает с пищей нужное ему количество железа, цинка или витаминов группы В», - объясняет специалист.Эксперт советует в таких случаях есть не только мясо, но также увеличивать в рационе количество растительных источников важных компонентов – орехов и семечек, листовой зелени.Тяга к сладкому. Печенье, желейные конфеты, шоколад – в большинстве случаев неспособность отказаться от сладких закусок больше зависит от умственной силы воли, чем от реального дефицита питательных веществ, констатирует эксперт. Особенно сильной тяга к сладкой пище становится в обстоятельствах, когда человек недоедает или питается несбалансированно, не получает разнообразных питательных веществ, витаминов, минералов, микроэлементов, его рацион лишен нужного соотношения белка, жиров и углеводов.Тяга к сыру. Диетолог объясняет, что тяготение к пище с высоким содержанием жира, такой как сыр, может указывать на дефицит незаменимых жирных кислот в организме. Другими его признаками становятся сухость, шелушение кожи, плохое состояние волос.Тяга к соленым закускам. Надпочечники, расположенные чуть выше почек, вырабатывают наши гормоны стресса, в том числе кортизол. Также они уравновешивают уровень натрия в организме, и признаком того, что они перенапрягаются, является его снижение его содержания – отсюда и повышенное желание употреблять соленые продукты. Таким образом, тяга к чему-то солененькому отражает переживаемый человеком стресс. Впрочем, она может возникать в более заурядных обстоятельствах – когда человек очень сильно потеет.