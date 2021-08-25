Настоящий суперфуд: три повода есть авокадо каждый день

Авокадо стал почти синонимом здорового питания. Дело, конечно не только в том, что он зеленый, а «зеленый — значит полезный», как думают многие новички в ЗОЖ.Вот три главных примера пользы авокадо — и вы захотите, чтобы оно было в вашем холодильнике каждый день.Витамин СВ авокадо содержится 10 миллиграмм витамина С — на 100 грамм фрукта. Это, конечно, меньше, чем в апельсине, но зато в авокадо он соседствует с витаминами группы В и витамином D. Так что этот фрукт — настоящий коктейль «мультивитаминный». Витамин С, содержащийся в авокадо в достаточном количестве, помогает поддерживать в тонусе сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление авокадо помогает быстрее восстанавливаться после серьезных физических нагрузок.авокадо хаас?Если любите спорт — ешьте авокадо каждый день, и оно поможет снизить нагрузку на сосуды.КалийКалия в авокадо больше, чем в бананах. А ведь именно их советуют в качестве главного источника калия. Предпочитаете вы интеллектуальные нагрузки или физические — в любом случае вам нужен калий. Калий в авокадо поможет с насыщением мозга кислородом — а значит, вы будете быстрее соображать. А еще с авокадо будут быстрее восстанавливаться мышцы после тренировок: меньше боли, больше пользы. А вот еще один продукт, от которого мы никак не ожидали такой бездны пользы.?Многие эксперты рекомендуют масло авокадо как источник коллагена — для упругости кожи и связок.КалорииАвокадо — лучший перекус; даже лучше, чем протеиновый батончик. Достаточно калорий, чтобы насытить организм, при этом в избытке полезных веществ. А еще у спелого авокадо достаточно интересный вкус — а значит, оно не требует вредных добавок, подсластителей и ароматизаторов. Этот фрукт подходит всем поклонникам натурального питания. А еще авокадо идеально подходит для тех, кто решил сесть на диету — ведь при всей своей полезности, оно еще и дарит ощущение сытости надолго.