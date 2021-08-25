Названы лучшие соки для очистки организма
Многие соки обладают способностью выводить из организма вредные вещества, в том числе и избыток солей, за счет активизации естественных обменных процессов. Наиболее полезны их смеси, поскольку в этом случае каждый сок дополняет и усиливает действие других.
Смесь на основе морковного и шпинатного соков
Морковный сок – 10 частей, сок шпината – 6 частей, сок алоэ – 3 части.
Приготовление. Свежеотжатые соки соединить, тщательно перемешать и держать на водяной бане до образования однородной жидкости.
Применение. Смесь принимать мелкими глотками, не торопясь. Лечебную дозу (1 л) разделить на 5 приемов.
Примечание. Во время лечения данным средством запрещается употреблять мясо и мясные продукты.
Смесь на основе морковного и свекольного соков
Морковный сок – 400 мл, свекольный – 200 мл, сок алоэ – 4 ст. л.
Приготовление. Сок свеклы поместить в холодильник на 2 часа, а затем тщательно смешать с остальными соками.
Применение. Полученное средство разделить на 5 равных частей и выпить небольшими глотками в течение дня.
Сок земляники
Ягоды земляники – 1 кг, сахар – 300 г
Приготовление. Ягоды земляники промыть, обсушить на салфетке, засыпать сахаром, аккуратно перемещать и дождаться активного выделения сока, после чего процедить через сложенную в несколько слоев марлю.
Применение. Принимать по 0,5 стакана перед едой 3 раза в день. Курс лечения – 1 месяц. Данное средство хорошо помогает при подагре и налаживает обмен веществ. Также полезно употреблять в пищу и сами ягоды.
Сок редьки черной
Корнеплоды черной редьки – 10 кг.
Приготовление. Клубни вымыть щеткой, не удаляя кожуру. С помощью соковыжималки приготовить сок (получится около 3 л) и хранить его в закрытой емкости в холодильнике.
Применение. Начинать лечение с 1 ч. л. после приема пищи, при отсутствии неприятных ощущений в области печени постепенно увеличить дозу до 1–2 ст. л., а затем до 100 мл. Лечение нужно проводить под контролем врача, так как черная редька является сильным желчегонным. После приема сока полезно на 15 минут прикладывать к области печени теплую грелку. Процедуры продолжать, пока полученный сок не закончится.
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