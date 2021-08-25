Ученые еще раз подтвердили эффективность 8 стаканов воды в день
Индикатором была концентрация натрия в сыворотке крови. То есть, чем меньше организм получает воды, тем большая концентрация получается. Когда люди не пьют достаточное количество воды, организм в ответ начинает ее экономить, активируя процессы, которые способствуют развитию сердечной недостаточности.
Многие эксперты рекомендуют выпивать около 2 литров воды в день (1,6–2,1 для женщин и 2–3 для мужчин), но далеко не всем это удается. И результаты нового исследования могут стать дополнительным стимулом для таких людей.
Ученые подчеркивают, что очень важно обращать внимание на потребляемое каждый день количество жидкости.
В ходе исследования они фиксировали концентрацию натрия в сыворотке у каждого участника, а также частоту сердечной недостаточности и предшествующих ей проблем, в частности, так называемой гипертрофии левого желудочка, при которой стенки левого желудочка сердца утолщаются.
На основании средней концентрации натрия в сыворотке крови во время первых двух посещений, которые проводились в первые три года периода исследования, участники были разделены на одну из четырех групп.
Исследователи обнаружили, что более высокая концентрация натрия в сыворотке крови в среднем возрасте была связана как с более высоким риском гипертрофии левого желудочка, так и с сердечной недостаточностью в более позднем возрасте.
Этот вывод сохранился даже тогда, когда команда учла другие факторы, которые могут вызвать развитие сердечной недостаточности, включая возраст, уровень холестерина и глюкозы в крови, артериальное давление, индекс массы тела, функцию почек, пол и статус курения. В частности, увеличение концентрации натрия в сыворотке крови на каждый 1 ммоль / л было связано с увеличением в 1,2 и 1,11 раза гипертрофии левого желудочка и сердечной недостаточности, соответственно, по прошествии 25 лет. Риски обоих состояний в возрасте 70–90 лет начали увеличиваться после того, как уровень натрия в сыворотке участников в среднем возрасте превысил 142 ммоль / л.
При этом хорошая гидратация на протяжении всей жизни, по словам исследователей, помогала существенно снизить риск таких проблем со здоровьем.
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