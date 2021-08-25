Диетолог Кораблева рассказала, почему полезно есть перловку
О том, чем полезна одна из самых дешевых круп – перловка – рассказала в интервью диетолог Ольга Кораблева. По словам специалиста,
«в ней много фосфора, который незаменим для сердечно-сосудистой системы, скелетной ткани и эмали зубов».
Помимо того, перловка отличается содержанием других укрепляющих здоровье минералов – калия, кальция, железа.
Кораблева добавили, что благодаря аминокислоте лизину, получаемой с перловкой, организм активнее вырабатывает коллаген – белок, обеспечивающий гладкость и упругость кожи. Другое достоинство крупы – это ее диетический статус: есть полезно даже худеющим и строго контролирующим свой вес людям. Единственная категория, которой она не подходит в пищу, – это пациенты с непереносимостью глютена.
Также следует помнить, что перловку не дают детям возрастом до 3 лет – каша из нее может спровоцировать вздутие и избыточное образование газов.
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