Диетолог Кораблева рассказала, почему полезно есть перловку

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Врач диетолог напоминает, что ячменная крупа (перловка) является великолепным источником фосфора и других ценных для организма минералов.О том, чем полезна одна из самых дешевых круп – перловка – рассказала в интервью диетолог Ольга Кораблева. По словам специалиста,«в ней много фосфора, который незаменим для сердечно-сосудистой системы, скелетной ткани и эмали зубов».Помимо того, перловка отличается содержанием других укрепляющих здоровье минералов – калия, кальция, железа.Кораблева добавили, что благодаря аминокислоте лизину, получаемой с перловкой, организм активнее вырабатывает коллаген – белок, обеспечивающий гладкость и упругость кожи. Другое достоинство крупы – это ее диетический статус: есть полезно даже худеющим и строго контролирующим свой вес людям. Единственная категория, которой она не подходит в пищу, – это пациенты с непереносимостью глютена.Также следует помнить, что перловку не дают детям возрастом до 3 лет – каша из нее может спровоцировать вздутие и избыточное образование газов.