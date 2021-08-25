Правила сбора грибов: как не стать жертвой «тихой охоты»

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Лето и осень – грибная пора, и как раз в это время отравление грибами случается наиболее часто.В большинстве случаев отравления возникают из-за незнания или недостаточного опыта собирания грибов. Ядовитые грибы можно не только собрать по ошибке в лесу, но и купить на стихийном рынке, где продаваемая продукция не прошла необходимой проверки.Второй по распространенности причиной может стать небрежность в приготовлении грибных блюд. Грибы готовятся достаточно долго, поэтому некоторые хозяйки самовольно сокращают время приготовления, подавая к столу продукт, не прошедший достаточную термообработку.В целом, причины вероятного отравления можно выделить следующим списком:- ядовитость самого гриба, употребляемого в пищу (наличие микотоксических веществ);- длительное хранение свежих необработанных грибов, либо неправильное хранение уже готовых блюд;- повреждение гриба паразитами и насекомыми, например, грибными мушками (сциаридами);- употребление некоторых видов грибов совместно с алкогольными напитками (например,с навозником (копринус);- собирание грибов рядом с автомобильными дорогами, промышленными предприятиями, свалками, что приводит к скоплению в продукте вредных для организма соединений и веществ;- злоупотребление грибами, которые относятся к условно съедобным представителям.Также, зачастую грибами могут отравиться маленькие дети, которым не рекомендуется употреблять грибные блюда вообще, из-за их плохой усвояемости.Собирать можно только хорошо известные (съедобные!) грибы в экологически чистых районах, причем при малейшем сомнении либо признаках повреждения гриба к нему лучше даже не прикасаться.Грибники со стажем должны знать, что в природе попадается немало ядовитых грибов, которые внешне очень похожи на благородные. Потому каждый гриб нужно осматривать, а отправляясь в лес на «тихую охоту», внимательно изучить особенности каждого гриба.Если возникли хоть малейшие подозрения, гриб лучше оставить и ни в коем случае не класть себе в корзинку, ведь яд поганок может остаться и на съедобных грибах.Также никогда не кладите в свое лукошко перезрелые и червивые грибы, они могут испортить и «здоровые».«Методов определения подлинности грибов великое множество – об этом пишут целые книги, потому перечислять сейчас особенности всех грибов нет смысла. Да и всю информацию можно найти в интернете – не пожалейте своего времени и тщательно все прочитайте, можете даже сделать «шпаргалки» на небольших листочках бумаги и взять их с собой в лес. Даже если вы уверены в том, что гриб съедобен, нельзя пробовать его на вкус и есть их сырыми», - предупреждает врач Виктория Савицкая.Еще одна мера предосторожности – не собирать грибы в полиэтиленовый пакет, так как они могут испортиться. Возьмите с собой корзинку или лукошко. Как бы вы ни устали во время сбора и ходьбы по лесу, важно перебрать грибы в тот же день, когда собрали, предостерегают медики.Перед засолом условно съедобных грибов (волнушки, грузди, валуи, подгрузди и др.), которые содержат сок цвета молока с горьким вкусом, их необходимо вымачивать или отваривать в течение 20-30 минут в соленой или подкисленной уксусом воде. Но большинство специалистов в принципе не очень-то одобряют сбор таких грибов.Не стоит покупать грибы с рук – как сырые, так и соленые, отварные, сушеные, маринованные, приготовленные в домашних условиях. Обработанные грибы могут быть еще опаснее сырых, ведь даже если все собранные грибы были безопасны для употребления, сделать их отравой может нарушение технологического процесса, неправильное хранение, неаккуратность хозяйки.При неправильном хранении и обработке можно отравиться даже благородными грибами, говорит врач Виктория Савицкая.Отравление грибами считается одним из наиболее тяжелых, потому специалисты настоятельно рекомендуют собирать только те грибы, в «подлинности» которых вы точно уверены, ведь очень многие поганки хорошо маскируются под благородные грибы.Однако не стоит думать, что угрозу здоровью человека несут только ядовитые грибы, ведь съедобные дикоросы могут нанести не меньше вреда.Сами по себе грибы, даже самые благородные и хорошо обработанные, - это тяжелая для пищеварения пища, которая наносит мощный удар по пищеварительной системе и печени.При ряде заболеваний органов ЖКТ грибы являются запрещенным продуктом, также не рекомендуется угощать детей младшего возраста ими, так как они долго и не до конца перевариваются.«Стоит также отметить, что грибы обладают желчегонным действием и повышают выделение желудочного сока, потому этот продукт существенно повышает моторику кишечного тракта. Для здорового человека это пройдет незаметно. А то и вовсе будет полезно в качестве легкой «встряски», но только при условии нечастого и умеренного употребления. В идеале, есть грибы нужно только на праздники в качестве закуски, и при отсутствии каких-либо противопоказаний», - говорит врач.Стоит помнить, что при чрезмерном количестве или неправильной обработке даже благородными грибами можно отравиться. Потому не стоит покупать грибы с рук, причем не только сырые, но и соленые, отварные, сушеные, маринованные, приготовленные в домашних условиях. Это еще один дополнительный риск, ведь вы не можете быть уверенными, что их правильно обработали с соблюдением всех норм технологического процесса и гигиены.Перезревшие, дряблые, червивые грибы тоже собирать не стоит, ведь фактически они испорчены и поражены бактериями, как бы тщательно вы их не обрезали.Людям, у которых есть хоть малейшие проблемы с органами ЖКТ, стоит помнить, что употребление даже съедобных грибов может привести к обострению хронических заболеваний, таких, к примеру, как холецистит и панкреатит.Кроме этого, в грибах есть определенные виды белка, которые желудок может переварить только с помощью определенных ферментов, но их в организме недостаточно. Потому при чрезмерном их употреблении можно заполучить тошноту, рвоту, вплоть до печеночной или почечной недостаточности.Как правило, признаки отравления появляются через 10-12 часов - резкая боль в животе, общая слабость, головная боль и головокружение, повышение температуры, тошнота, рвота.При появлении первых признаков отравления, тут же вызывайте «скорую», так как отравление грибами проходит очень сложно и может дать осложнения на печень и почки. До приезда врачей рекомендуется выпить 10-15 стаканов воды, чтобы вызвать рвоту.Чтобы избежать отравлений грибами:- Лучше всего откажитесь от употребления дикорастущих грибов, а потребляйте искусственно выращенные шампиньоны, вешенки, покупая их в магазинах.- Не покупайте грибы на стихийных рынках или у продавцов на автодорогах. Безопаснее покупать грибы на стационарных рынках, где они проходят соответствующий контроль.- Реализация на рынках города и в торговой сети вареных, маринованных грибов, грибной икры, грибных солений, салатов и грибных консервов домашнего приготовления категорически запрещена.- Никогда не собирайте незнакомые и сомнительные грибы, собирать можно только те грибы, которые хорошо знаете.- Не собирайте старые, перезрелые или очень молодые грибы, а также те, которые растут вблизи автодорог, свалок бытового мусора и промышленных отходов, на радиационно загрязненных территориях.- Ни в коем случае нельзя пробовать на вкус неизвестные грибы, нельзя есть грибы в сыром виде.- Внимательно проверьте собранные грибы перед приготовлением. Перерабатывать собранные грибы необходимо в день сбора. Грибы – это продукт скоропортящийся, долго хранить его нельзя, особенно в тепле.- Готовые блюда из грибов храните на холоде в эмалированной посуде, но не больше суток. Остерегайтесь повторного разогревания грибных блюд, особенно с картофелем. Причиной отравления часто бывает испортившаяся или неправильно приготовленная пища с грибами, а не ядовитые грибы.- Грибы не стоит употреблять маленьким детям, беременным, женщинам, которые кормят грудью, лицам с хроническими. заболеваниями желудочно-кишечного тракта.- Никогда не применяйте «домашние» методы определения ядовитости грибов с использованием луковицы или серебряных ложек — они ошибочны. Серебро темнеет от взаимодействия с аминокислотами, которые есть и в съестных, и в ядовитых грибах, а цвет лука изменяется под воздействием фермента тирозиназы, который также содержится во всех грибах.