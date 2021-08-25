Недостаточное употребление жидкости увеличивает риск сердечной недостаточности

Вероятность развития сердечной недостаточности можно снизить, если ежедневно получать необходимое количество жидкости. Об этом ученые рассказали на конференции Европейского кардиологического общества.

Взрослым мужчинам рекомендуется получать в любом виде (с напитками и с пищей) не менее двух литров воды в сутки, женщинам – не менее 1,6 литров. Однако потребление жидкости многих людей не соответствует даже нижним границам нормы.

Чтобы оценить, достаточно ли жидкости получает человек, ученые определяют концентрацию натрия в плазме крови. Если влаги недостаточно, то этот показатель увеличивается, поскольку организм старается удержать воду. В то же время, это вносит вклад в риск развития сердечной недостаточности. При таком состоянии сердце не может эффективно перекачивать кровь.

«Можно ожидать, что уровень натрия в сыворотке менятеся в разные дни в зависимости от количества выпитой воды. Однако этот показатель длительно остается в узких пределах, что, скорее всего, связано с привычным режимом потребления жидкости», – сказала Наталия Дмитриева (Natalia Dmitrieva) из Национальных институтов сердца, легких и крови США, соавтор нового исследования.

Ученые проанализировали данные о почти 16 тысячах человек. В начале исследования им было по 44-66 лет, за ними наблюдали в среднем в течение 25 лет. Авторы ориентировались на концентрацию натрия в крови участников как на показатель того, сколько жидкости те получают. Также они обследовали их сердце и оценили толщину стенок левого желудочка. Их гипертрофия – фактор риска сердечной недостаточности.

Высокий уровень натрия в сыворотке крови был связан с риском гипертрофии стенок левого желудочка и сердечной недостаточности через 25 лет. Увеличение этого показателя на 1 ммоль/л было связано с увеличением вероятности развития сердечной недостаточности на 11%. Это говорит о том, что даже небольшая нехватка жидкости опасна для сердца.

«Наше исследование показало, что поддержание хорошего уровня гидратации может предупредить или хотя бы замедлить изменения в сердце, которые ведут к сердечной недостаточности», – сообщила Дмитриева.

Она добавила, что новые данные говорят о том, что необходимо придавать большее значение тому, сколько жидкости мы получаем. Если ее недостаточно, то необходимо принимать меры. Также ученые считают, что врачи могут ориентироваться на показатель концентрации натрия в крови, чтобы выявлять людей, которым может помочь увеличение потребления влаги.
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