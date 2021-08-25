Средиземноморская диета оказалась полезной при гипертонии и импотенции

Ученые считают, что такой диетический паттерн улучшает здоровье сосудов и выносливость. В свою очередь, это способствует поддержанию эрекции. О результатах нового исследования они доложили на конференции Европейского общества кардиологии.Известно, что у мужчин с артериальной гипертонией эректильная дисфункция (импотенция) развивается чаще, чем у их сверстников с нормальным давлением. Это происходит из-за поражения стенок мелких сосудов при гипертензии и последующего снижения кровотока в половом члене.Ранее исследования демонстрировали, что средиземноморская диета способствует снижению артериального давления и продляет жизнь гипертоникам. В новой работе греческие ученые проверили, оказывает ли она положительное действие на мужчин среднего возраста с высоким делением и эректильной дисфункцией.В исследовании приняли участие 250 мужчин, средний возраст которых был 56 лет. Все они страдали от гипертонии и эректильной дисфункции. Ученые разносторонне обследовали участников. При помощи опроса они оценили по 55-балльной шкале, насколько близок их рацион питания к средиземноморской диете. Также авторы определили физическую выносливость мужчин и проверили уровень тестостерона у них в крови.Авторы исследования проверили функциональное состояние сердца и сосудов участников при помощи эхокардиографии. Они определили жесткость стенок артерий и другие важные показатели. Нарушения эрекции оценивали по 25-балльной шкале.Ученые обнаружили, что у людей, питание которых было близким по составу к средиземноморской диете (показатель выше 29) были лучше кровоток в коронарных артериях, выше уровень тестостерона и более эластичные артерии. Эрекция у мужчин из этой группы тоже была лучше, ее показатель был выше 14.«Хотя мы не изучали механизмы, нам кажется вероятным, что такой диетический паттерн может улучшать выносливость и потенцию, улучшая функцию сосудов и замедляя снижение уровня тестостерона, которое происходит со временем», – сказал Атанасиос Ангелис (Athanasios Angelis) из Афинского университета, соавтор исследования.Исследование показывает, что средиземноморская диета может играть роль в сохранении нескольких параметров сосудистого здоровья и качества жизни у мужчин среднего возраста с гипертонией и эректильной дисфункцией, считает Ангелис.