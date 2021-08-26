У 11% людей с ослабленным иммунитетом не вырабатываются антитела после вакцинации от COVID-19

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Пациенты с ослабленным иммунитетом из-за тяжелых заболеваний входят в особую группу риска по коронавирусу. Однако две стандартные дозы вакцины могут не защитить их от заражения, заявили ученые.Исследование OCTAVE, которое сейчас проводят эксперты из Университета Глазго и Бирмингемского университета, разработано для оценки иммунного ответа после прививки от OVID-19 у людей с ослабленным иммунитетом. Среди них пациенты с онкозаболеваниями, ревматоидным артритом, хроническими болезнями печени и почек и некоторыми другими состояниями.В исследовании участвуют около 600 жителей Великобритании с иммунодефицитом, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19 препаратами производства компаний AstraZeneca или Pfizer. Они сдали образцы крови до получения первого компонента вакцины и спустя через четыре недели после второго. Для оценки выработки антител исследователи использовали несколько самых передовых тест-систем.Промежуточные результаты показали, что по крайней мере у 40% пациентов развился очень слабый иммунный ответ, а у 11% антитела не вырабатываются даже через четыре недели после второй прививки. Чаще всего неспособность генерировать антитела наблюдалась в подгруппах пациентов с васкулитом, получающих лечение моноклональными антителами (ритуксимабом) — эффективность вакцинации у них была снижена на 90% по сравнению со здоровыми людьми.У пациентов с артритом иммунный ответ после прививки снижен на 54%, у людей не гемодиализе — на 21%, с заболеваниями печени — на 51%, с раком крови — на 39%, с другими онкозаболеваниями — на 17%, перенесших трансплантацию костного мозга — на 33%.В ближайшее время в рамках исследования OCTAVE эксперты планируют изучить эффективность бустера — дополнительной, третьей, дозы вакцины для этих групп пациентов. Вероятно, таким людям потребуется специальный иммунологический скрининг, чтобы понять, насколько будет полезна для них еще одна прививка, считают ученые.Ранее исследователи Медицинской школы Джонса Хопкинса заявили, что что почти у половины пациентов с пересаженными органами не вырабатываются антитела после получения двух доз вакцин Pfizer или Moderna. У остальных иммунная реакция значительно ниже по сравнению со здоровыми людьми. Ученые призвали своих коллег провести более масштабные исследования, которые могли бы подтвердить, что третья доза вакцины может защитить людей с ослабленным иммунитетом.