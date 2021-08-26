Новая линейка лекарств поможет в лечении рассеянного склероза

В ходе исследования ученые обнаружили целую линейку препаратов, стимулирующих восстановление миелиновой оболочки нервов. Именно разрушение миелина является главной причиной развития симптомов рассеянного склероза.Более полумиллиона россиян страдают рассеянным склерозом, при котором разрушается жировая оболочка нервов центральной нервной системы, называемая миелином. Демиелинизация замедляет передачу сигналов от мозга к остальному телу, именно это рождает характерные нарушения подвижности, проблемы со зрением и когнитивные изменения. Сейчас проводятся клинические исследования лекарств, которые, как показали лабораторные исследования, стимулируют выработку нового миелина. Но в мозге пациентов с рассеянным склерозом клетки окружены токсичными элементами крови и иммунной системы, подавляющими восстановление повреждённого миелина. Поэтому неясно, помогут ли эти лекарства пациентам.Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, которое показало, что многих препаратов, используемых сейчас в исследованиях, недостаточно для ускорения восстановления миелина в токсичной среде этих клеток. Но была выявлена новая линейка лекарств, способных стимулировать восстановление миелина даже в условиях тех самых токсичных клеток. Это стало возможным за счет использования передовой техники микроскопии, позволяющей сочетать высокую разрешающую способность и трехмерную визуализацию на основе световой оптики спинного мозга живых мышей.Исследователи разработали новый метод проверки лекарств на присутствие фибриногена, имитирующего подавляющую среду вокруг восстанавливающихся клеток миелина. Именно фибриноген вызывает сбой выработки миелина. Эта методика показала неэффективность уже использующихся в исследованиях и протестированных препаратов. Но она же и помогла найти новые лекарства, преодолевающие эффект фибриногена и восстанавливающие миелин. Сейчас они проходят клинические испытания для борьбы с другими недугами, и пока признаются безопасными. В будущем их можно перепрофилировать и испытать на пациентах с рассеянным склерозом.