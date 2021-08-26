Табачный дым может ускорить биологическое старение

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Ускоренное биологическое старение связано с воздействием табачного дыма во время беременности и в раннем детстве. Такие выводы сделал Барселонский институт глобального здоровья (ISGlobal) в рамках своего анализа.Воздействие факторов окружающей среды во время беременности и в раннем детстве может ускорять процесс биологического старения, связанный с повышенным риском метаболических, сердечно-сосудистых или нейродегенеративных заболеваний. На клеточном уровне старение измеряется с помощью эпигенетических часов.«Эпигенетические часы позволяют оценить биологический возраст человека и сравнить его с паспортным», - объясняет Мариона Бустаманте, автор исследования.В этой работе команда под руководством Бустаманте впервые исследовала связь между воздействием табачного дыма в раннем возрасте и эпигенетическим возрастом. Группа обнаружила наибольшее влияние воздействия табачного дыма во время беременности матери.Ученые подчеркивают, что установленные ассоциации не доказывают причинно-следственную связь, но дальнейшие исследования могут изменить политику в области здравоохранения.