Табачный дым может ускорить биологическое старение
Воздействие факторов окружающей среды во время беременности и в раннем детстве может ускорять процесс биологического старения, связанный с повышенным риском метаболических, сердечно-сосудистых или нейродегенеративных заболеваний. На клеточном уровне старение измеряется с помощью эпигенетических часов.
«Эпигенетические часы позволяют оценить биологический возраст человека и сравнить его с паспортным», - объясняет Мариона Бустаманте, автор исследования.
В этой работе команда под руководством Бустаманте впервые исследовала связь между воздействием табачного дыма в раннем возрасте и эпигенетическим возрастом. Группа обнаружила наибольшее влияние воздействия табачного дыма во время беременности матери.
Ученые подчеркивают, что установленные ассоциации не доказывают причинно-следственную связь, но дальнейшие исследования могут изменить политику в области здравоохранения.
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