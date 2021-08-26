Симптомы гипертонии: три признака, указывающие на серьезность ситуации
По данным клиники Мэйо, у большинства людей с высоким кровяным давлением нет никаких признаков или симптомов, даже если показатели достигают опасно высокого уровня. Поэтому специалисты рекомендуют обратить внимание на три момента:
головную боль;
одышку;
кровотечение из носа.
Эти симптомы неспецифичны и обычно возникают, когда кровяное давление поднимается до опасных показателей. В этом случае стоит обратиться к врачу или, как минимум, померить давление. Важно отметить, что при своевременном обращении к специалисту, гипертонию можно успешно контролировать.
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