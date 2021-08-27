8 привычных вещей, которые лучше убрать из вашей спальни

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Здоровый сон слишком важен, чтобы рисковать по мелочам!От крепкого сна и хорошего ночного отдыха зависит наше здоровье. Именно во сне мозг «перезагружается», полноценный ночной отдых помогает регенерации всех систем организма, от хорошего сна зависит выработка важного гормона мелатонина, а также нормальная работа эндокринной системы. Хороший сон зависит от множества факторов и один из них – правильно организованное спальное место. Проверьте, нет ли в вашей спальне этих опасных для ночного отдыха предметов – и безжалостно изгоните их оттуда навсегда!Мобильный телефонХудшее, что вы можете сделать для своего сна – завести привычку проводить много времени за просмотром новостей и обновлений в соцсетях с экрана своего мобильника. Синеватый свет экрана способен нарушить и даже полностью блокировать выработку мелатонина – и вместо полноценного ночного отдыха вы получите тревожную дремоту, которая только сильнее измотает вас. Кроме того, Международное агентство по исследованию рака полагает радиочастоту, излучаемую мобильниками, потенциальным канцерогенным фактором. И даже если специалисты заблуждаются, лучше убрать потенциально опасный предмет подальше от постели.Телевизор или ноутбукЗнакомая картина: собирались посмотреть перед сном один эпизод любимого сериала, а смогли оторваться от просмотра только глубоко за полночь? По-настоящему здоровым становится только тот сон, который начинается до полуночи – а с нашим ритмом жизни у нас не так много возможностей ложиться спать пораньше. Зачем же добровольно лишать себя возможности заснуть в «полезное» время? Уберите соблазны подальше – от них и правда один вред.ПерекусыВо-первых, это негигиенично. Во-вторых, чаще всего в постели люди совмещают перекус с просмотром фильмов или чтением ленты соцсетей – а все эти факторы могут привести к перееданию, которые особенно опасно на ночь. Наконец, слишком поздний ужин нарушает сон и делает его менее глубоким – ведь организму приходится отвлекаться на переваривание еды и ему не до полноценного отдыха.Рабочий стол или ноутбукДаже если вы живете в маленькой квартире или вовсе снимаете комнату, организуйте отдельное рабочее пространство. Причем желательно, чтобы оно располагалось как можно дальше от вашей кровати – в противном случае вы рискуете обнаружить себя глубоко за полночь за проработкой очередной рабочей проблемы, хотя вообще-то давным-давно собирались спать.Домашние питомцыКак бы умильно не выглядели спящие котики или собачки, какими бы уютными, мягкими и теплыми они ни были – им не место в вашей спальне. И дело не только в гигиене: кошка или собака, спящая в вашей кровати, скорее всего, будет мешать вам спать по-настоящему крепко. Идеальный вариант – просто не пускать их в спальню, создав «зону, свободную от животных», но если этот вариант вам по каким-либо причинам не подходит, попробуйте оборудовать для своего мохнатого друга отдельное спальное место.БеспорядокМама была права: спальню и правда надо содержать в чистоте и порядке. Захламленное пространство и беспорядок могут стать серьезным фактором стресса даже в том случае, если вы вовсе не фанат чистоты. Кроме того, разбросанные повсюду вещи могут напоминать вам о необходимости провести наконец большую уборку – а это точно не самые приятные мысли. В общем, пусть ваша спальня будет всегда чистой и аккуратной – сами заметите, насколько более крепким станет ваш сон.Неудобный или старый матрасСпециалисты-сомнологи Гарвардской медицинской школы рекомендуют менять матрас не реже, чем каждые 10 лет – в противном случае ваше тело не будет получать качественную поддержку, позвоночник и мышцы спины не смогут как следует расслабиться, и вместо отдыха ваш организм всю ночь будет пытаться удержать баланс. Не мешайте себе отдыхать – вовремя меняйте матрас!Слишком яркие цветаВозможно, спальня в красных или черных тонах выглядит экстравагантно, но поможет ли она вам в должной степени расслабиться? Хотим мы того или нет, но цвета, которые нас окружают, влияют на наше психологическое состояние – и лучше убрать из спальни те из них, которые заставляют нас чувствовать возбуждение или тревогу. Оттенки синего, желтого, серебристого, зеленого и даже оранжевого – вот идеальные цвета для спальни.