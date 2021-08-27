Пять опасных последствий для тех, кто слишком сильно солит еду

Что может произойти с организмом, если есть слишком много соли.Соль не только улучшает вкус пищи, она еще является источником натрия и хлорида, которые нужны для правильной работы всего организма. Однако при чрезмерном потреблении эта полезная приправа может стать опасной.Натрий регулирует кровоток и передачу сообщений между нервами и волокнами мышц, тогда как хлорид помогает пищеварению. Вот почему в вашем рационе должно быть достаточно соли.Отеки и высокое кровяное давлениеЕсли в организм будет попадать слишком много натрия, почки будут хранить в системе больше воды. Это будет иметь негативные последствия, в частности, отеки. Они будут появляться в таких местах, как кисти, руки, стопы, лодыжки и ноги.Больше жидкости в организме означает больший кровоток по венам и артериям. Поэтому со временем они могут затвердеть, что приведет к высокому кровяному давлению.ОбезвоживаниеСлишком много соли в рационе вызывает жажду. Это обусловлено тем, что организм пытается исправить соотношение натрия и воды. Однако недостаточное питье заставит тело извлекать воду из других клеток, что приведет к обезвоживанию.Потеря кальцияЛюди, которые употребляют много соли, из-за избытка воды в организме обычно чаще ходят в туалет. Каждый раз при мочеиспускании тело теряет кальций – минерал, который, среди прочего, делает кости и зубы крепкими. Слишком частое мочеиспускание означает большую потерю кальция, что в результате может стать причиной остеопороза.Болезни желудкаКак показали некоторые исследования, избыток соли может спровоцировать язвы, инфекции и даже ускорить рак желудка. Ученые подозревают, что натрий способен нарушить слизистую оболочку желудка.Ухудшение познавательных способностейСоль также может негативно повлиять на вашу познавательную функцию. Об этом свидетельствует метапересмотр 2020 года. Однако стоит заметить, что некоторые исследования, которые он рассмотрел, были чисто наблюдательными, поэтому ученые пока не знают, почему это произошло.Какова суточная норма солиПо данным Минздрава , суточная норма соли для здорового взрослого человека должна составлять 5 граммов. Это примерно 1 чайная ложка. В то же время в министерстве рекомендуют употреблять йодированную соль, поскольку многие украинцы имеют умеренный дефицит йода.Зато дневная норма соли у детей меняется в зависимости от возраста:до 6 месяцев – менее 1 г;от 6 месяцев до года – 1 грамм;от 1 до 3 лет – 2 грамма;от 4 до 6 лет – 3 грамма;от 7 до 10 лет – 5 г;старше 11 лет – 6 граммов.