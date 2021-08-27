Медик объяснил, почему из-за изменения погоды болит голова: как с этим справиться

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Многие испытывают неприятные симптомы из-за смены погодных условий.Головная боль на погоду снижает работоспособность, делает нас раздражительными и вынуждает годами принимать болеутоляющие препараты. Если вы метеозависимы и думаете, что обречены подстраиваться под погоду всю жизнь, это не так.О том, почему при изменении погоды у некоторых людей болит голова и как с этим бороться, рассказал руководитель клиники R+ Medical Network на Печерске, врач-невропатолог Александра Щебет.Связь погоды с головной больюКогда меняется погода, метеозависимые люди испытывают сильную головную боль, головокружения, тошноту. В данном случае погодный фактор – это спусковой крючок, который вызывает ухудшение самочувствия. Причина головной боли кроется не в погоде, а в существующих нарушениях работы организма.Например, у человека нарушен тонус сосудистой стенки. При изменении погоды повышается или снижается атмосферное давление. Изменение атмосферного давления в свою очередь естественным образом меняет давление в сосудах и тканях. При повышении атмосферного давления кровоток усиливается – сосуды должны расшириться. При снижении атмосферного давления кровоток замедляется – сосуды должны сузиться.Сосуды с измененным тонусом стенки не могут быстро адаптироваться под ситуацию. Нарушается и питание тканей мозга кислородом, на что организм реагирует головной болью и возможным изменением артериального давления.Чувствительны к погодным изменениям люди, которые имеют стрессовую работу или находятся в хроническом стрессе. Их сосуды пребывают в спазме из-за выработки гормонов стресса. При спазме, как и при нарушении тонуса, сосудам сложно быстро расширяться или сужаться.Работа и питание мозга зависят от циркуляции крови, несущей кислород. Мозг потребляет примерно 25% кислорода, который мы вдыхаем. Если сужается просвет сосуда или закупоривается, на некоторых участках мозга наступает кислородное голодание. Это повышает риск возникновения инсульта.Сосуды теряют эластичность при повышенном содержании сахара в крови, избыточном весе, проблемах с печенью. При этом меняется жировой состав крови и нарушается обмен веществ.Пошаговая инструкция борьбы с головной больюЕсли вы страдаете «погодными» головными болями, необходимо обратиться к врачу-невропатологу. Потому что, когда вы пьете обезболивающие препараты по совету подруги или рекламы, вы устраняете чувство боли, но не причину этой боли. И ситуация повторяется от грозы к грозе.При длительном приеме обезболивающих боль перерастает в хроническую – она присутствует больше половины дней месяца на протяжении последних трех месяцев. Также может развиться боль, связанная с избыточным употреблением лекарственных препаратов.Врач-невропатолог способен установить причину возникновения головной боли. И назначить адекватное лечение, после которого она исчезнет из вашей жизни без вреда для здоровья.В домашних условиях я советую:1. Заниматься бегом, быстрой ходьбой, плаваньем 2-3 раза в неделюПри интенсивной физической нагрузке, увеличивается сердечный ритм и кровоток.Сосуды расширяются, чтобы кровь могла нормально циркулировать. По окончанию тренировки кровоток уменьшается и сосуды сужаются. Таким образом тренируются и сосуды, и мышцы.2. Практиковать контрастный душЧередование воды разных температур «заставляет» сосуды расширяться и сужаться.3. Ходить на массаж или делать самомассаж шейного отделаМассаж шеи и спины снимает мышечный гипертонус и улучшает приток крови к мозгу.4. Как можно чаще гулять на свежем воздухеХодите на работу пешком через парк, выезжайте на выходных в лес или в горы. Насыщайте ткани кислородом при любой возможности.5. Употреблять продукты, содержащие янтарную кислоту, – бананы, квашеную капусту, виноград, яблоки, брюссельскую капусту.Янтарная кислота – основная аминокислота головного мозга. Она улучшает дыхание тканей, перенос кислорода из крови в клетки. И ускоряет обмен веществ.6. Чередовать работу и отдыхНаучитесь не засиживаться за работой допоздна, не открывать рабочие чаты, например, после 20:00. Не работать по выходным без острой надобности.7. ВысыпатьсяПостарайтесь засыпать и просыпаться в одинаковое время каждый день. Спите минимум 6 часов в сутки в хорошо проветриваемой комнате. При хроническом недосыпе организм чувствительно реагирует на любые внешние факторы, в том числе и на изменения погоды.Берегите себя и не терпите боль, от которой можно избавиться.