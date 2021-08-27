Зима близко: как подготовить организм к сезону ОРВИ

До конца лета остались считанные дни, и совсем скоро наступит сезон простуды и респираторных инфекций. Разбираемся, что нужно сделать, чтобы встретить осень во всеоружии.Восстановите свой режим дняЭта рекомендация в первую очередь касается школьников, которые за три месяца привыкли поздно ложиться и поздно вставать. Впрочем, взрослые тоже нередко расслабляются во время продолжительного отпуска. По словам врача клинической фармакологии Чеховской областной больницы Андрея Кондрахина, все это приводит к нарушению циркадного ритма — биологических часов, которые контролируют работу практически каждой системы нашего организма. Когда эти часы «выходят из-за строя», наш иммунитет может ослабнуть, именно поэтому так важно соблюдать режим дня: ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время.«Постарайтесь восстановить свой обычный режим за несколько дней перед возвращением на работу или на учебу. Необязательно вставать сразу после звонка будильника, можно просто начать сокращать время в кровати и вообще, постепенно приучать себя к рутине», — рассказал эксперт.Включите в свой рацион побольше свежих ягодКроме большого количества важнейших витаминов, малина, смородина, крыжовник, черника и другие сезонные ягоды очень богаты антиоксидантами, которые выполняют в организме роль щита от вредоносного действия свободных радикалов, способных вызвать много заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические.Мощными антиоксидантными свойствами обладают флавониды — природные красители, которые содержатся в ягодах. Они снижают свертываемость крови, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, улучшают показатели жирового обмена.Андрей Кондрахин призывает максимально пользоваться возможностями самого «витаминного» сезона и почаще есть свежие ягоды, фрукты и овощи, чтобы укрепить свой иммунитет в преддверии осени. Если у вас нет никаких специальных медицинских показаний, не стоит принимать пищевые добавки — сейчас вы можете их получать из полноценного и доступного рациона.Единственный витамин, который врач рекомендует принимать в этот период в виде добавок — это витамин D, дефицит которого испытывают большинство жителей северных регионов даже летом. Он синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета, но даже в самое солнечное лето мы не всегда получаем его в нужных количествах.«Узнать, если у вас дефицит витамина D можно только сдав анализ крови, только после этого специалист назначит вам необходимую дозировку», — напомнил Андрей Петрович.Одевайтесь по погоде и берегите ноги от переохлажденияЗарубежные рекомендации не указывают переохлаждение в числе причин ОРВИ и не рекомендуют избегать его с целью профилактики. Однако в российских документах такой совет есть. Беречься от холода рекомендует и Андрей Кондрахин. Он указывает, что за лето мы очень привыкаем к теплу, поэтому не всегда следим за прогнозом погоды и резкое похолодание может застать нас в босоножках. По его мнению, когда наш организм еще не адаптировался к холоду, очень легко простудиться, особенно если промокли ноги.«Также возникает выброс адреналина, поэтому в этот момент вы можете ощутить дрожь и даже прилив бодрости, но вместе с тем возникает спазм сосудов и нарушается местное кровообращение. Защитные свойства нашего иммунитета резко ослабевают, и мы становимся более уязвимыми к инфекциям», — сообщил врач.Как можно раньше получите прививку от гриппаВ этом году ежегодная прививочная кампания начнется уже в конце августа — начале сентября, и Минздрав планирует провести вакцинацию не менее 60% населения в целом и 75% людей из групп риска.Кроме того, что это надежный и проверенный способ не заболеть гриппом, вакцинация также обеспечивает защиту и от других респираторных вирусов. Это давно заметили педиатры и родители, однако наблюдения подтверждены научно: привитые дети реже болеют сезонными ОРВИ, а в случае заражения легче их переносят и быстрее выздоравливают.Известно также, что вакцина от гриппа потенциально защищает от заражения коронавирусом и снижает риск осложнений как у взрослых, так и у детей.Тем, кто недавно получил вакцину от COVID-19, Роспотребнадзор рекомендует сделать перерыв перед следующей прививкой не менее месяца.