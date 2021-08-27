От наркомании до онкологии: Специалисты рассказали о болезнях, наследуемых детьми
Почти все хронические (или вялотекущие) болезни, которые есть у родителей, могут передаваться детям. От хронических фарингитов до серьезных аутоиммунных недугов — заявила Светлана Перес де Монтес Ратхерик.
Склонность к болезням обычно определяется не каким-то конкретным геном, а целой группой генетических факторов. При этом, часто приходится говорить не о генетике в чистом виде, а об эпигенетике — отметила Анна Кудрявцева.
"Наследуется не болезнь, а предрасположенность к ней. То есть, развитие заболевания очень зависит от факторов внешней среды. Скажем, есть два человека со склонностью к шизофрении, но у одного из них она никогда не проявится, а у второго, который получил глубокую психологическую травму в детстве, проявится. Кроме того, работа одних генов связана с работой других, поэтому на самом деле наследственность сложнее, чем кажется обывателю", — заявила Кудрявцева, добавив, что наследоваться может и склонность к наркомании и алкоголизму, и склонность к раку.
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