От наркомании до онкологии: Специалисты рассказали о болезнях, наследуемых детьми

Дети наследуют не только внешность, но и склонность к тем или иным заболеваниям. Правда ли, что по наследству передаются онкологические и психические болезни, аллергия и даже склонность к алкоголизму и наркомании? Об этом рассказали специалисты — кандидат биологических наук Анна Кудрявцева и генетик Светлана Перес де Монтес Ратхерик.Почти все хронические (или вялотекущие) болезни, которые есть у родителей, могут передаваться детям. От хронических фарингитов до серьезных аутоиммунных недугов — заявила Светлана Перес де Монтес Ратхерик.Склонность к болезням обычно определяется не каким-то конкретным геном, а целой группой генетических факторов. При этом, часто приходится говорить не о генетике в чистом виде, а об эпигенетике — отметила Анна Кудрявцева."Наследуется не болезнь, а предрасположенность к ней. То есть, развитие заболевания очень зависит от факторов внешней среды. Скажем, есть два человека со склонностью к шизофрении, но у одного из них она никогда не проявится, а у второго, который получил глубокую психологическую травму в детстве, проявится. Кроме того, работа одних генов связана с работой других, поэтому на самом деле наследственность сложнее, чем кажется обывателю", — заявила Кудрявцева, добавив, что наследоваться может и склонность к наркомании и алкоголизму, и склонность к раку.