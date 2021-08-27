О какой болезни может предупреждать боль в плече по ночам?

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Ощущение боли в плече ночью, когда человек отдыхает, может быть предупреждающим признаком ряда болезней, в том числе опасных для жизни.Специалисты, представляющие онкологический центр Моффитта (США), поделились информацией о том, что боль в плече по ночам может указывать на опасные болезни.«Боль в плече может быть признаком целого ряда заболеваний, в числе которых также рак легких, особенно если плечо болит по ночам», - констатируют они.По словам медиков, боль в плече по ночам может предупреждать о раке легких, если в это время происходит ее усиление, хотя подвижность не теряется. Подобное ощущение возникает из-за давления, оказываемого растущей опухолью на нерв, пролагаемый рядом. Кроме того, плечо может болеть вследствие метастазов в кости.Также в случае данного заболевания наблюдаются следующие изменения.Неспециальная потеря веса.Сильная усталость.Затрудненное дыхание и одышка.Стойкий кашель.Кровь в мокроте.Отек лимфоузлов.С данными симптомами следует обязательно обратиться к врачу.