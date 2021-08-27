Ощущение «бесполезности» досуга усиливает депрессию и тревожность

Многие люди даже во время отдыха испытывают стресс из-за того, что время тратится напрасно и непродуктивно. По мнению авторов нового исследования, такое мышление может навредить здоровью.Американские ученые провели серию исследований, в которых оценили, как влияет эмоциональное восприятие личного досуга на психологическое состояние.В ходе одного эксперимента 199 студентов колледжа рассказали, насколько им нравятся различные виды досуга, а также прошли несколько тестов для определения уровня счастья, депрессии, тревоги и стресса. Добровольцев также попросили оценить различные высказывания о досуге, чтобы понять их отношение к непродуктивному отдыху. Пример такого высказывания: «отдых часто является напрасной тратой времени».Оказалось, что чем больше добровольцы разделяют идеи, отраженные в приведенном высказывании, тем меньше они довольны своим досугом независимо от того, был это вечер у телевизора или вечеринка в компании друзей. Кроме того, чем больше они переживали о напрасно потраченном времени, тем меньше они себя чувствовали счастливыми, а уровень депрессии и тревожности у них был выше по сравнению со сверстниками, которые просто наслаждались отдыхом.В другом исследовании ученые провели онлайн-опрос 302 человек о том, как те провели Хэллоуин. Участникам предлагалось выбрать один из вариантов досуга, начиная с развлекательных (например, провести время с друзьями) и заканчивая походом вместе с детьми за конфетами. Последнее — пример отдыха, во время которого взрослые выполняют свои обязанности. Респондентов попросили оценить, насколько им понравился этот день.Результаты показали, что люди, которые считали непродуктивный отдых тратой времени, не получали от удовольствия от простых радостей и развлечений. В то же время, они остались довольны, если во время Хэллоуина ходили по домам с детьми (выполняли свои обязанности).«Мы живем в глобальном обществе, и повсюду есть люди, которые слышат о том, как важно всегда что-то делать и быть продуктивным. Как только вы поверите в это и сочтете, что отдых — это пустая трата времени, вы будете считать себя менее счастливыми», — сообщили ученые.