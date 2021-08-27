Эксперты подсказали, как отучить себя от кофеина

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Кофе может стать настоящей зависимостью.Те, кто долгое время или в больших количествах пил кофе и другие содержащие кофеин напитки, могут столкнуться с трудностями при желании отказаться от этой привычки. Эти советы помогут спланировать стратегию и сделают процесс отказа от кофеина немного проще.Определить источник кофеина в рационеПервый шаг к сокращению употребления или к полному отказу от кофеина – выяснить, в каких употребляемых продуктах он содержится. Помимо кофе, это может быть чай, мате, газированные напитки с добавлением этого вещества, шоколад.Следующий шаг – понять причинуКак только выяснилось, какие вещества, содержащие кофеин, входят в рацион, следует определить, что заставляет их употреблять. Например, нравится ли сам вкус кофе, или это способ почувствовать себя бодрее, а может, просто основа для добавления молока и сахара? После этого можно подобрать замену с низким содержанием кофеина или без него. Возможно на поиск альтернативы уйдет время, но этот путь уже проходил не один человек, и можно воспользоваться советами и идеями из интернета.Отучить себя от кофеина нелегкоЭтот шаг самый трудный. Лучше отказываться от кофеина, постепенно снижая его количество. В случае с кофе рекомендуется сокращать его употребление на полчашки в день. Резкий отказ может вызвать симптомы отмены, например, головную боль, раздражительность, слабость. Особенно это касается тех, кто пил несколько чашек в день.