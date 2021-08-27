Ночные тренировки в спортзале могут быть самыми продуктивными

Новое исследование показывает, что люди, которые посещают спортзал поздно вечером, могут получать максимальные преимущества. Его авторами стали ученые из Норвежского университета наук и технологий.Норвежские ученые опубликовали в журнале Diabetologia исследование, которое показало неожиданную пользу занятий спортом в вечернее время. В частности, один из героев этого исследования занимается в тренажерном зале 6 раз в неделю, выполняя упражнения с отягощениями. Обычно он посещает зал в интервале с 10 вечера до полуночи. Некоторые друзья считают его сумасшедшим, поскольку в это время они спят.Но ночные расписания тренировок подходят для загруженного работой отца двоих детей. И вот теперь подтверждено, что эти упражнения представляют дополнительную пользу для здоровья. Авторы исследования наблюдали за уровнем глюкозы в крови мужчин с избыточным весом, которые соблюдали диету с высоким уровнем жиров. В течение 5 дней они выполняли высокоинтенсивные интервальные тренировки. Некоторые делали их в 6:30 утра, а некоторые - в 6:30 вечера.Утренние и вечерние упражнения улучшали физическую форму и процесс усваивания кислорода. Но лишь вечерние нагрузки понижали уровни холестерина и глюкозы в ночное время. А именно это помогает сжигать жир. Правда, исследователям теперь необходимо проверить свои выводы на женщинах.