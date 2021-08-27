Диетолог назвала способы безопасно похудеть в пожилом возрасте

Чтобы избавиться от лишнего веса в пожилом возрасте без вреда для здоровья стоит следовать нескольким правилам.В качестве физической нагрузки для пожилого человека достаточно будет только ходьбы. Однако стоит помнить, если человек до этого не занимался спортом и берег свои суставы, то даже это может вызвать обострение заболеваний костно-суставной системы. Также резкая смена питания может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта."Молодой человек худеет быстро и вначале теряет воду, далее — жировую клетчатку. Для него не страшно, если он потеряет какую-то часть мышечной массы. Если же пожилой человек начинает худеть, он теряет уже мышечную массу и оставшуюся не в таком большом количестве воду. Это, разумеется, будет толчком к развитию заболевания, поэтому нужно быть осторожнее",— предупредила Мойсенко.Что касается питания, то эксперт рекомендует перейти на здоровое: сократить все простые углеводы и отказаться от продуктов питания, которые готовятся промышленным путем. Также необходимо следить за уровнем железа в крови и при необходимости восполнять его за счет фолиевой кислоты и употребления зеленых овощей в большом количестве.