Долгий ковид: симптомы через год после госпитализации

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У половины пациентов спустя год после госпитализации по поводу COVID-19 сохраняется хотя бы один постковидный симптом.Постовидный синдром или долгий ковид – состояние, при котором симптомы, появившиеся у человека после перенесенного COVID-19, сохраняются длительное время. Сегодня это одна из самых актуальных проблем здравоохранения. К настоящему времени было проведено лишь два небольших исследования, демонстрирующих состояние таких пациентов через год после болезни. Они касались только изменений со стороны легких.В новом исследовании китайские ученые обобщили данные о 1267 пациентах из Уханя через год после госпитализации по поводу COVID-19. Их средний возраст составил 57 лет. Ранее та же научная группа опубликовала данные о состоянии этих людей спустя шесть месяцев после болезни.В среднем участники исследования были менее здоровыми, чем их сверстники, которые не болели коронавирусной инфекцией. Спустя 12 месяцев многие патологические явления исчезли. Однако хотя бы один постковидный симптом ученые обнаружили у 48% пациентов. Шестью месяцами ранее этот показатель составлял 68%.Нарушения со стороны легкихПримерно у одного из трех участников исследования спустя год все еще сохранялась одышка. Чаще с этой проблемой сталкивались люди, которые тяжело перенесли инфекцию. Это был самый распространенный симптом, его частота практичсеки не изменилась по сравнению с данными предыдущего исследования.Часть участников (244 человека) прошла обследование дыхательной функции. У 35,7% из них количество кислорода, попадающего из легких в кровь, оказалось сниженным. Процент людей с этим нарушением не изменился за полгода. Компьютерную томографию грудной клетки ученые провели 186 пациентам. Поражения в легких определялись у 39-87% из них, в зависимости от того, насколько тяжело они перенесли COVID-19.Слабость, боль, нарушения подвижностиО слабости сообщали 20% пациентов – на 32% меньше, чем во время предыдущего исследования. Люди, которым требовалось лечение кортикостероидами при остром COVID-19, предъявляли эту жалобу в полтора раза чаще, чем те, кому такая терапия не была нужна. У женщин эти симптомы встречались на 1,4 раза чаще, чем у мужчин.Через год после госпитализации по поводу COVID-19 люди намного чаще жаловались на болевые ощущения, чем их сверстники, не перенесшие коронавирусную инфекцию (29% против 5%) и сталкивались с нарушениями подвижности (9% против 4%).«У нас не было никаких данных о состоянии здоровья участников до того, как они заболели COVID-19. Однако сравнение их здоровья с состоянием людей, которые не болели COVID-19, помогает понять влияние болезни на качество жизни», – сказал Ликсю Хуанг (Lixue Huang) из Столичного медицинского университета в Пекине, соавтор исследования.Психические нарушенияЖенщины в два раза чаще, чем мужчины, страдали от депрессии и тревожности. Всего с этими психическими проблемами столкнулись 26% участников – на 3% больше, чем при обследовании на шесть месяцев раньше. В контрольной группе, состоявшей из людей, не болевших COVID-19, эти нарушения встречались у 5%.Ученые отметили, что причина увеличения распространенности психических проблем спустя 12 месяцев не совсем ясна. С одной стороны, это могут быть биологические процессы, связанные с перенесенной инфекцией и иммунной реакцией на нее. Однако их причиной может быть и снижение количества социальных контактов, одиночество, неполное восстановление физического здоровья.Способность работатьСпустя год после болезни 88% работавших людей смогли вернуться к работе, 76% могли выполнять ее в прежнем объеме. Из тех, кто не работал после болезни, 32% назвали причиной этого ухудшение физического состояния, 25% – неспособность занимать ту же должность.В исследовании принимали участие пациенты только из одной больницы, лишь немногие из них проходили лечение в палате интенсивной терапии. Поэтому ученые не исключают, что результаты других исследований могут несколько отличаться от представленных ими данных.