Поплачь, станет легче… Правда или вымысел?

Помогают ли слезы справиться со стрессом и избавиться от негативных эмоций? Мнения людей в этом вопросе разделяются. А ученые занимают позицию, которая и не отрицает, и не подтверждает то, что слезы приносят облегчение. Все зависит от ситуации.«За» и «против» плачаПсихолог Рэндольф Корнелиус решил посмотреть, к каким выводам приходят авторы в статьях, посвященных теме плача. Он взял статьи, которые вышли до 1985 года. Оказалось, большинство из них преподносит слезы как занятие, которое приносит пользу. А психиатр Генри Модсли считал, что печаль, которую человек не выплакал, может «заставить плакать внутренние органы».Среди полезных свойств называют:• Обезболивание. Высвобождаются эндорфины и окситоцин, благодаря чему достигается обезболивающее действие.• Избавление от стресса. Когда человек переживает, надпочечники выделяют гормоны стресса, а при плаче они выводятся.Но чрезмерная плаксивость может оказаться признаком депрессии. В таком состоянии слезы не приносят добра, скорее наоборот. После них состояние еще больше ухудшается. Чем больше человек плачет, тем глубже погружается в депрессию.Но есть и другой взгляд. Многие современные исследования показывают, что часто после слез люди начинают чувствовать себя еще хуже, и при этом у них может не быть депрессии. Или наблюдается эффект, когда человеку не становится ни лучше, ни хуже.Интересно, как влияет на состояние человека просмотр грустных фильмов. Согласно ряду исследований, он негативно влияет на него. Однако эмоциональное состояние ухудшается ненадолго, только на пару часов. Это вызывает путаницу в умах и приводит к появлению множества вопросов.Почему после плача не все чувствуют облегчение, почему одним становится хуже, в то время как другая часть людей чувствует себя нормально, и как быть с мнением, что плач сдерживать вредно?Слезы Терезы Мэй и исследование Ли ШармэнКогда Тереза Мэй сообщала про свою отставку с поста премьер-министра, казалось, что она на грани того, чтобы заплакать. Конечно, это не могли не заметить журналисты. Ее фотографии тут же появились в новостях. Одни увидели в этом проявление человечности и сказали, что она наконец дала чувствам прорваться сквозь маску замкнутости и надменности. Даже некоторые из тех, кто раньше ее критиковал, почувствовали к ней что-то вроде симпатии. Другие же сказали, что пустить слезу – отличный ход. А психологи Квинслендского университета в Австралии решили провести исследование и понять, как разные люди воспринимают плач. Они считают: отношение человека к чужим слезам взаимосвязано с тем, насколько он сам склонен плакать и какие эмоции от этого испытывает.Тест на отношение к плачуДля начала группа ученых под руководством Ли Шармэн предложила испытуемым ответить на ряд общих вопросов. Например, что люди чувствуют после плача при других, почему многие стараются улыбаться, когда им плохо, хорошо ли быть сдержанным.Используя полученные данные, они написали 40 разных утверждений. Среди них были такие: «после слез чувствуется облегчение», «из-за плача человек становится уязвимым». Потом добровольцы через интернет прошли тест, оценивая, насколько подходят им эти утверждения. Оценивали их по семибалльной шкале.Плач в одиночествеВ том, что касается плача без чьего-либо присутствия, мнения разделились. Часто не было ни категорично отрицательного, ни категорично положительного мнения. Однако нужно отметить, что большинство не склонялось к тому, что это вредно. Средним стало «2» при семибалльной системе оценки, когда «0» - абсолютное отрицание, а «7» - абсолютное согласие. Получилось, что большая часть испытуемых решила, что плач без других людей рядом вряд ли вреден, и даже может принести пользу.Плач на публикеОтветы и в этом случае были неоднозначными. Участники опроса колебались, не зная, как однозначно оценить и это явление.Общий результат исследованияИсследование ученых во главе с Ли Шармэн выявило отличия в отношении людей к слезам. Люди, которые склонны доверять своим эмоциям, не стесняться их проявлять и готовы принимать эмоциональную поддержку от других, чаще склоняются к тому, что плакать хорошо и в одиночестве, и с другими.А те, кто не готов принимать свои эмоции, считает, что в слезах нет ничего хорошего и полезного.Исследователи считают, что есть четкая взаимосвязь между тем, как люди ведут себя в целом и тем, как они относятся к своим и чужим слезам. Ли Шармэн говорит, что те, кто заносит плач в категорию «неприемлемо» и думает, что обществу нужно, чтобы они всегда оставались позитивными, избегают проявления своих эмоции и подавляют их.Если человек негативно относится к проявлению эмоций и, соответственно, к самому плачу, он будет чувствовать себя плохо, если не сможет сдержаться. Возможно, именно от нашего взгляда на эмоции зависит то, как они на нас влияют и как мы себя чувствуем, испытав их.