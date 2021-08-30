Питание для ума: 14 самых полезных продуктов для мозга

Предлагаемый список продуктов поможет не потерять концентрацию внимания, наслаждаться безукоризненной памятью и молниеносным мышлением.Снова в школу, в институт или на работу? Очевидно одно — вашему мозгу предстоит потрудиться на славу. А чтобы не терять концентрацию внимания и наслаждаться безукоризненной памятью и молниеносным мышлением, важно обеспечить качественную подпитку мозга нужными соединениями и веществами. И помогут нам в этом не аптечные биодобавки, а понятные и доступные каждому продукты питания.Для того, чтобы улучшить память и обеспечить мозг энергией на более продолжительное время, необходимо включить в свое меню зерновые каши: овсяную, рисовую, гречневую и пшенную. Сложные углеводы, которые содержатся в крупах, дольше перевариваются и постепенно освобождается энергия, которая в них находится.Точно так же действуют овощи, их можно использовать во всех возможных вариантах: в салатах, овощных рагу, запеченные и тушеные. Особенно полезны морковь и тыква, натертые на крупной терке, в сыром виде, с медом и соком лимона и оливковым маслом.Цветную капуту, кольраби, кабачки, патиссоны, корень и зелень сельдерея, лучше слегка тушить.Белокочанную капусту, листовой салат и пекинскую капусту, зелень, можно добавлять как в салаты, так и использовать как гарниры к кашам.Как «десерт» к кашам, для улучшения работы мозга и памяти, полезно включать в меню сухофрукты, как дополнительный источник углеводов и витаминов: курагу, изюм, инжир, финики, чернослив.Самые любимые мозгом вещества, улучшающие работу мозга, — это глюкоза, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, антиоксиданты, витамины группы В и Е. Представляем вам список лучших продуктов, в которых эти вещества содержатся в избытке.1. Семена льнаСогласно последним данным, семена льна являются лучшим источником альфа-линоленовой кислоты. Эти здоровые жиры улучшают работу коры головного мозга — области, обрабатывающей сенсорную информацию, как вкус или осязание. Чтобы удовлетворить ежедневную потребность в альфа-линоленовой кислоте, измельчите 2 столовые ложки семени льна и добавьте в салат или утренний смузи. Также отлично работает сыродавленное льняное масло.2. Жирные сорта рыбыЛосось, макрель, тунец, сардины и другие жирные сорта рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, в том числе и докозагексаеновой кислотой. Это соединение чрезвычайно важно для нормального функционирования нейронов. Те же сардины содержат внушительное количество витамина В-12, который часто рекомендуют для улучшения памяти, предотвращения депрессии и улучшения умственной деятельности.3. Грецкие орехиГрецкий орех всему голова. Это еще один гениальный источник омега жирных кислот, необходимый для всех, кому часто приходится решать сложные задачи или оперировать большими объемами информации. Также любые орехи содержат щедрую порцию витамина Е, а согласно исследованиям, опубликованным в американском журнале Epidemiology suggests, регулярный прием этого витамина может помочь предотвратить снижение когнитивных функций, особенно у пожилых людей.4. ШпинатПридумывая салат себе на работу или в институт, не забудьте добавить туда горсть листьев шпината. Просто факт: стакан этого листового овоща содержит 15% рекомендуемой суточной дозы витамина Е, о важности которого для работы мозга мы только что рассказали. Второй причиной, почему шпинат станет замечательным подспорьем мозгу, является высокое содержание в нем фолиевой кислоты — витамина, улучшающего память и концентрацию внимания.5. ТравыНе только орехи, семечки и рыба являются качественными источниками омега жирных кислот — в некоторых травах и специях их уровень также достаточно высок. Например, орегано и эстрагон, занимающие верхние строки среди всех приправ по содержанию омега жирных кислот. Орегано замечательно впишется в салаты и блюда итальянской кухни, а эстрагон добавит пикантности курице, соусам и домашним заготовкам.6. СвеклаНашему мозгу рубиновая свекла также пришлась по вкусу: полезные вещества этого корнеплода усиливают циркуляцию крови в головном мозге. Витамин В-9, в изобилии содержащийся в свекле, уменьшает риски возникновения старческого слабоумия, а каротиноиды усиливают активность мозговой деятельности и помогают предвосхитить депрессивные состояния.7. Цельнозерновые крупыКак и все остальные органы в вашем теле, мозг не может работать без энергии. Способность концентрировать внимание и решать сложные задачи напрямую зависит от адекватного, устойчивого снабжения мозга глюкозой, поступающей в кровь от органов пищеварения. Добиться этого можно, выбирая цельнозерновые крупы и злаки с низким гликемическим индексом, которые медленно высвобождают глюкозу в кровоток. Выбирайте макароны из необработанного зерна, бурый и дикий рис, цельнозерновые мюсли и хлеб.8. КорицаВсего щепотка ароматной корицы несет в себе огромный потенциал, который оказывает положительное влияние на работу мозга. Активные соединения корицы активируют специальные белки, помогающие мозгу генерировать новые нейроны и поддерживать здоровье старых. Исследования подтвердили, что аромат корицы помогает улучшить память и внимание, так что не забудьте добавить немного корицы в свой утренний кофе.9. Семена чиаНовый продукт-суперфуд, завоевавший огромную популярность среди поклонников здорового питания, помогает не только контролировать вес и уменьшать аппетит. При замачивании семена чиа выделяют высокопитательный гель, богатый омега-3 жирными кислотами, причем считается, что по содержанию этих соединений чиа перещеголяли даже жирные сорта рыбы. А как известно, эти жирные кислоты — лучшее подспорье для работы мозга.10. Чай – зеленый и черныйЭтот напиток, особенно сорта зеленого чая, является одним из эффективных антиоксидантов, который снижает риск сердечно-сосудистых заболевании и уровень сахара в крови, предотвращает онкологические заболевания, содержит комплекс полезных витаминов. Черный чай на треть уступает по эффективности зеленому. Чашечка зеленого чая с медом поможет уменьшить усталость и увеличить концентрацию внимания, позволит сосредоточиться и активирует работу мозга.11. КапустаКапуста содержит незначительное количество белков и углеводов, но в ее состав входят витамины С, РР, В1, В2, В9 – фолиевая кислота. Витамин РР - В3 или никотиновая кислота, способствует расщеплению даже плотных отложений холестерина на стенках кровеносных сосудов. Фолиевая кислота – «женский» витамин, незаменимый для женского здоровья.12. СпаржаОчень полезна для деятельности мозга спаржа. В молодых побегах содержатся витамины С, В1,В2, РР и каротин. Спаржа улучшает обмен веществ, обладает противовоспалительным действием и улучшает состав крови.13. АвокадоСодержит большое количество мононенасыщенных жирных кислот, улучшает кровоснабжение не только мозга, но и всех органов. Авокадо так же содержит большое количество полезных минералов, в том числе, калия, необходимых для укрепления нервной системы.14. Какао и шоколадПодарок тем, кто любит сладкое и сложно от него отказаться, потому что необходимо похудеть. Но даже в этом случае, исключать из своего меню эти продукты не стоит: Во-первых, какао и шоколад – антидепрессанты, во-вторых, содержат антиоксиданты в большем количестве, чем их содержится в зеленом чае или яблоках. В частности, антиоксидант флаванол, защищает мозг от окислительных процессов и улучшает кровоснабжение мозга. В-третьих, какао очищает кровь от примеси вредных веществ, которые способствуют образованию тромбов, снижает риск онкологических заболеваний, язвы желудка. Так как черный шоколад менее калориен, то лучше выбрать его, а не белый или с различными добавками.