Врач Бобровский: мясные бульоны содействуют развитию серьезных болезней

Врач-диетолог объяснил, как может ухудшить здоровье часто присутствие в рационе мясных бульонов и супов на их основе.

В своем интервью Андрей Бобровский заметил, что при выращивании скота, а также птицы активно используются гормоны и антибиотики – это делается, чтобы быстрее вырастить поголовье, активизировать у него прирост веса. Врач-диетолог считает, что

«частое употребление супчиков из такой курицы или говядины на пользу не пойдет».

Бобровский высказал мнение, что правильнее употреблять мясные бульоны «второго или третьего отвара» – это снижает риск заполучить с ними вредные вещества.

Также Бобровский предупредил о том, что определенным образом могут вредить очень жирные мясные бульоны – пристрастие к наваристым жирным супам и соусам содействуют развитию серьезных болезней. По словам медика,

«атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты - связаны с постоянным употреблением насыщенных жирных кислот, то есть животных жиров».
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