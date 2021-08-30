Узнайте чего на самом деле не хватает вашему организму

Камни в почках - на самом деле происходят из ваших собственных костей, это из-за дефицита кальция в организме.Если вы слишком увлекаетесь шоколадом или сладким, это означает что в вашем организме не хватает хрома и ванадия. Если долго не обращать внимание, то разовьется всем известное заболевание - диабет.Если у вас диабет, продолжительность вашей жизни в среднем ниже, чем у того, у кого его нет.Диабет можно предотвратить и вылечить с помощью хрома и ванадия. Инсулин можно постепенно заменить ванадием, процесс продолжается 4-6 месяцев, в течении которого надо принимать адекватное лечение.Камни в почках - на самом деле происходят из ваших собственных костей, это из-за дефицита кальция в организме.Преждевременная седина - первый признак, что у вас дефицит меди в организме. Причем кожа сморщивается, потому что нарушается эластичность тканей, появляются круги под глазами, линии на лице, и вы становитесь похожи на высушенный чернослив.Дефицит меди - лейкопения (мало лейкоцитов в крови), сколиоз, остеопороз, аллергии, астма, эпилепсия, кроветворение.Существует такая проблема, как варикозное расширение вен, причиной которого является нарушение эластичности тканей, все ваше тело начинает провисать, на руках, груди, животе, на щеках повисает, и вы идете к косметологу и прибегаете к пластической операции. На самом же деле будет гораздо дешевле, практичнее и безопаснее, если вы начнете принимать минералы.Причиной болезни аневризма аорты тоже является дефицит меди.Боли в пояснице - это остеопороз позвонка, независимо от того, имеется ли проблема с позвоночными дисками или нет. Если диску не на чем держаться, позвонок истончается, разрушается, особенно если у вас дефицит меди.Посмотрите на свои руки и лицо. Если вы увидите розовые пятна, это свидетельство раннего дефицита селена - все исчезнет если принимать селен в течение 6 месяцев.Кардиомипатический приступ возникает от недостатка селена в питании.Дефицит селена - заболевания печени, дисбиоз кишечника, рак желудка, простаты, толстого кишечника, молочной железы, ишемической болезни сердца.Лысина у мужчин - дефицит олова в организме. Если этот минерал долго не восполнять, развивается глухота.Остеопороз - это еще и дефицит бора. Женщины должны уважать и знать бор. Он помогает сохранять в костях употребляемый кальций. Бор помогает выработке эстрогена, а мужчинам - выработке тестостерона.Если не принимать достаточное количество бора, то женщина будет очень страдать во время менопаузы, испытывая все неприятные для этого периода ощущения. А мужчинам при нехватке тестостерона грозит преждевременная импотенция.Потеря обоняния и вкуса - это дефицит цинка в организме.Хронический дефицит цинка - много болеют простудными заболеваниями, алкоголизм, сахарный диабет, язва. У мужчин - простата, аденома, заболевания тонкого кишечника, печени, почек.Болезнь Альцгеймера можно вылечить с помощью больших доз витамина Е.МИНЕРАЛЫ. С ними связана просто трагическая история, потому, что растения больше не содержат минералы ни в каком виде. Их нет в почвах, их нет и в самих растениях.Фермеры удобряют почву всего 3 минералами (натрием, фосфором и калием).И никто не заставит фермера добавлять в почву еще 60 минералов, потому что от них не зависит количество урожая.Поэтому наше с вами здоровье тоже на грани катастрофы. Мы с вами, все вместе и каждый в отдельности, несем полную ответственность за свое здоровье и сознательное дополнительное употребление минералов.Дефицит кальция является причиной примерно 147 различных заболеваний.Паралич, а правильно - парез лицевого нерва, это состояние вызвано дефицитом кальция в организме.Остеопороз (перелом шейки бедра) - это заболевание занимает 10 место по смертности среди взрослого населения, его вызывает дефицит кальция.Пародонтоз и воспаление десен - тоже дефицит кальция.Проблема артрита. Различают обычный артрит, остеоартрит, люмбаго, ревматизмы и все они являются следствием остеопороза суставных окончаний костей, и это дефицит кальция.Артериальная гипертония (повышение давления) - дефицит кальция. Начните принимать двойную норму кальция и у вас нормализуется кровяное давление.Судороги - следующая проблема дефицита кальция в организме.Постменструальный синдром (пмс), эмоционально-физическое состояние, называемое истерикоэктомия. Удвоение дневной нормы кальция и физических симптомов как не бывало.