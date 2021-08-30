Токсины и паразиты в продуктах: как уберечь себя от заражения

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Используйте отдельные дощечки и посуду для сырого мяса, птицы и морепродуктов.Продукты дома могут загрязняться вредными токсинами, химическими веществами и содержать болезнетворные бактерии, вирусы или паразиты, является причиной более 200 различных недугов — от диареи до онкологических заболеваний.Правильная обработка, подготовка и хранение пищевых продуктов может уменьшить риск пищевых отравлений и других недугов, связанных с едой.Помните правила безопасности пищевых продуктов дома:Мойте руки в течение 20 секунд водой с мылом до, во время и после приготовления пищи и перед употреблением блюд.Мойте посуду, дощечки для резки, столешницы и т.д. мыльной водой.Обязательно промывайте овощи и фрукты проточной водой перед употреблением.Используйте отдельные дощечки и посуду для сырого мяса, птицы и морепродуктов.Храните сырое мясо, птицу, морепродукты и яйца отдельно от всех продуктов в холодильнике.Приобретите кухонный термометр. Только так вы сможете точно проверить температуру, при которой готовится пища.Размораживайте продукты безопасно в холодильнике или в холодной воде или микроволновой печи.Выбирая продукты в магазине или на рынке следите за тем, чтобы они не были повреждены.