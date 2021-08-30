Врач назвала привычки, способные навредить мочевому пузырю

Почему опасно писать в душе и ускорять этот «процесс».Специалист по тазовому здоровью предупредила людей не писать под душем. Оказывается такая, казалось бы, невинная привычка может вызвать медицинские проблемы.Доктор Алисия Джеффри Томас является членом Американской ассоциации физиотерапии. Также она специализируется на вопросах женского здоровья.Почему опасно писать в душеВрач объяснила, такая привычка может «научить» мочевой пузырь связывать определенные сигналы с желанием пописать. Если мочиться под душем, потом звук проточной воды будет ассоциироваться с мочеиспусканием.Часто этот рефлекс может срабатывать от других звуков проточной воды, например, во время мытья рук или посуды под краном. Или же во время пребывания в водоемах,– сказала доктор Джеффри Томас.Другие вредные привычкиВрач также перечислила ряд вредных привычек, которые могут вызвать проблемы с тазовым дном:принудительное выталкивание мочи;долгое сидение на унитазе;пописать «на всякий случай»;выполнение упражнений Кегеля без консультации со специалистом тазового дна.Слишком частое мочеиспускание: вероятные причиныНаиболее вероятные причины учащенного мочеиспускания:Чрезмерное потребление воды;Инфекция мочевых путей;Сахарный диабет;Синдром раздраженного мочевого пузыря;Камни в почках;Инсульт и другие неврологические заболевания;Вагинит;Избыток алкоголя и кофеина;Слабые тазовые мышцы;Менопауза;Опухоль;Простата.