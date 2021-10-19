В каком возрасте нужно обязательно проверить свой уровень холестерина?

Врачи напоминают, что повышенный холестерин не имеет явных симптомов, поэтому проверка его уровня абсолютно необходима в определенном возрасте.В Великобритании исследовательский проект Flora ProActiv показал, что многие взрослые люди никогда не проверяли свой уровень холестерина: среди людей возрастом от 35 до 44 лет таковых оказалось почти 46%, а среди тех, кто старше 55 лет – 19%. Комментируя эти данные, авторы исследования заявили, что они вызывают серьезное беспокойство, поскольку проблема повышенного уровня холестерина усугубляется с возрастом и чаще встречается у людей старше 40 лет.Ученые констатируют, что в определенном возрасте нужно обязательно проверять свой уровень холестерина, поскольку повышенный холестерин (если таковой имеется) часто не проявляется заметным ухудшением самочувствия, а его первые замечаемые симптомы могут означать, что в организме уже возникли тяжелые патологические изменения. Определить содержание холестерина позволяет анализ крови.«Всем взрослым людям важно знать свои показатели содержания холестерина, но особенно после 40 лет».Представители Национальной службы здравоохранения (NHS) отмечают, что своевременное выявление проблемы высокого холестерина может помочь предотвратить сердечные заболевания и ухудшения при диабете. По словам медиков, улучшить показатели содержания холестерина можно всего за две-три недели, изменив рацион и образ жизни.