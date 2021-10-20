Пряность, дарующая ясный ум

Кардамон, или как называют его на Востоке, «райское зерно» — одна из самых эффективных специй, помогающих бороться с лишним весом...Приобретя кардамон однажды, вы будете очарованы нежнейшим ароматом и насыщенным, сладковато-терпким вкусом с множеством оттенков, оцените его благотворное действие на организм и откроете для себя широчайшие возможности применения целебных свойств этой специи в кулинарии, медицине и ароматерапии.Обычно встречается два вида кардамона – чёрный и зелёный. Зелёный преимущественно растёт в Индии и Малайзии. Чёрный кардамон, с более сложным и сильным ароматом со смолистыми нотками, культивируется во всех районах Австралии и на территории тропической Азии, его нередко называют яванским или бенгальским.Плоды кардамона представляют собой небольшие коробочки с семенами внутри. Одни специалисты считают, что ценность зелёного кардамона выше, чем чёрного, другие считают, что зелёный уступает чёрному кардамону по медицинским свойствам.Как бы то ни было, но с древних времён кардамон является высоко ценимой специей. Однако выращивание кардамона и получение пряности - дорогой, трудоемкий и сложный процесс, поэтому кардамон - одна из самых дорогих специй мира, цена на неё ниже только цены на шафран и ваниль. На Индийском рынке специй это вторая по количеству сбыта и экспорта специя после чёрного перца.Семена кардамона содержат:- 3-8% ценного эфирного масла, богатого такими веществами, как амидон, терпинеол, цинеол, лимонен и борнеол, жирные масла и сложные эфиры;- углеводы, белок и пищевые волокна;- витамины В1, В2, В3 и витамин С;- цинк, фосфор, магний, кальций, натрий, калий, медь, марганец и железо.Согласно Аюрведе, кардамон в значительной степени способствует активности и ясности ума, улучшает мозговое кровоснабжение, стимулирует работу сердца, дает ощущения легкости и благополучия, а в Британии и США кардамон официально признан фармацевтами как ароматический тоник пищеварительной системы.Зелёный кардамон – лучший освежитель дыхания, достаточно лишь пожевать 2-3 зёрнышка. Это также полезно для снятия утренней слабости и вялости и для облегчения состояния при переедании, особенно если пища была жирной.Кардамон, или как называют его на Востоке, «райское зерно» — одна из самых эффективных специй, помогающих бороться с лишним весом, излечивать даже давнее застарелое ожирение и получать великолепные результаты за короткий срок. Чтобы добиться видимого эффекта, необходимо просто посыпать этими зернышками пищу, которую Вы принимаете в течение дня.Кардамон обладает острым и сладким вкусом. Питает плазму, кровь, костный мозг, нервные клетки, воздействует на пищеварительную, мочеполовую, дыхательную, кровеносную, нервную системы. Он мягко стимулирует пищеварение, входит в состав противопростудных чаёв.В кулинарии, как правило, используют не весь плод, а маленькие семена, находящиеся внутри. Аромат кардамона в большой степени зависит от его семян, поэтому при его покупке, необходимо убедиться в хорошем качестве специи. Коробочки не должны иметь трещин, не должны быть пустыми, сморщенными или слишком мелкими (недозревшими).Добавлять кардамон в блюдо нужно осторожно, поскольку это сильная пряность. Одной четверти чайной ложки молотого кардамона вполне достаточно для ароматизации блюда на 5-6 человек.В Аюрведе кардамон применяется при простуде, кашле, бронхитах, астме, хрипоте, потере вкуса, плохом пищеварении, несварении желудка. Его используют для лечения предстательной железы и укрепления селезенки. Эфирные масла кардамона разгоняют скопившуюся в селезенке и легких слизь.Ароматный чай из смеси молотого кардамона, молотого сухого имбиря и гвоздики, помогает справиться с болью в животе (от переедания или несварения) и способствует хорошей работе кишечника.Добавленный в кофе, кардамон устраняет токсичность кофеина.Несколько семян кардамона могут устранить тошноту и остановить рвоту, и, согласно недавним исследованиям врачей, являются также прекрасным тоником для сердца.Пожевав семян кардамона, можно избавиться от плохого запаха во рту, снять утреннюю слабость и вялость. Это также излечивает сильное слюновыделение (пирозис).Полоскание рта настоем кардамона и корицы излечивает фарингит, сухость в горле, хрипоту, является надежной защитой от гриппа.Ежедневно съедая 4-5 черных семян кардамона с чайной ложкой меда, вы улучшите свое зрение, укрепите нервную систему и воспрепятствуете попаданию в ваш организм вредных микробов.Кардамон уменьшает содержания воды и слизи в организме. Для этого он обычно добавляется к фруктам, например, запеченным грушам.Чай из кардамона помогает при недержании мочи, циститах и уретритах, оказывает противовоспалительное воздействие.Кардамон помогает при пищеварительных расстройствах у детей (на почве нервных заболеваний). В этих случаях его следует сочетать с фенхелем.Щепотка молотого кардамона, заваренная вместе с чаем (особенно травяным), придает ему исключительно приятный свежий аромат. Этот ароматный чай также применяют как средство от дизентерии, несварения желудка, при сильном сердцебиении, а также как хорошее тонизирующее средство, снимающее депрессию и усталость после напряженного рабочего дня.Щепотка кардамона в кипяченом молоке делает его очень вкусным, легкоусваиваемым и нейтрализует его способность создавать слизь.Кардамон обладает также обезболивающим действием – снимает зубную и ушную боль.Масло кардамона используется для ванн при болях в теле, для ингаляции и ароматерапии.О кардамоне можно рассказывать бесконечно. И даже когда кажется, что уже всё-всё про эту специю знаешь, вдруг открываются новые факты и интересные сведения.Так, специалисты ВИЛАР (Всероссийский Научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений) провели исследования на выявление свойств кардамона. Растение помещали в закрытый бокс, воздух в котором заражали опасными микроорганизмами, которым обеспечивали идеальные условия для размножения.После окончания срока эксперимента выяснилось, что в боксах с кардамоном количество микроорганизмов было существенно меньше, чем в боксах, куда не помещали растения.Максимальные фитонцидные свойства кардамона проявляются в период активного роста растения, то есть в весенне-летний период.