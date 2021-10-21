Ученые объяснили, почему опасно регулярно пить пиво после работы

Алкоголь — не лучший способ расслабиться после работы, предупреждают ученые.После тяжелого дня на работе бывает очень приятно пропустить бокал вина или пива. Но новое исследование утверждает, что напитки для расслабления могут нести серьезную угрозу для организма.Ученые из университета Торонто рассказали, что даже один стакан алкоголя в день увеличивает риск возникновения рака.Новое исследование показало, что нет безопасного количества алкоголя – даже небольшой стакан пива может нанести непоправимый вред. Ученый советуют воздерживаться от употребления алкогольных напитков – это единственный способ уберечь тело здоровым.ИИ узнал об алкогольных рискахС помощью искусственного интеллекта (ИИ) команда ученых из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и университета Торонто сравнила показатели потребления алкоголя и относительные оценки рака.Ученые выяснили, что регулярное употребление пива или вина подпитывает раковые образования – в частности опухоли молочной железы и кишечника.Все уровни потребления алкоголя связаны с определенным риском. Например, каждый бокал вина стандартного размера в день повышает риск развития рака молочной железы на 6%,– отмечает Юрген Рем, эксперт по охране психического здоровья.Почему алкоголь пьют после работыПривычка открывать бутылку в конце рабочего дня получила название «Вино-часы». Люди, которые имеют напряженный график или сложную работу, готовы «успокаиваться» за счет алкоголя.По исследованию, особенно склонны к пьянству представители таких профессий:МенеджерыУборщикиСтроителиДальнобойщикиСотрудники баровОсобенно тенденция к пьянству распространилась во время пандемии.В нашей клинике мы видим много людей, которые сообщают об увеличении употребления алкоголя с начала пандемии,– говорит доктор Лесли Бакли, соавтор исследования.По словам доктора Кевина Шилда, алкоголь вызывает рак разными способами, но основной механизм – через нарушения репарации ДНК.Что такое репарация ДНКЭтот процесс буквально «ремонтирует» поврежденные молекулы ДНК. Некоторые повреждения могут быть очень вредными – они вызывают мутации генома клеток и влияют на жизнедеятельность организма. Для нормального функционирования клеток репарация ДНК должна быть постоянной. Алкоголь приостанавливает это «восстановление» и пагубно влияет на организм, позволяя раковым клеткам распространяться в теле.В Канаде алкоголь был связан с 24% случаев рака молочной железы, 20% толстой кишки, 15% рака прямой кишки и 13% рака рта, горла и печени.Алкоголь также увеличивает риск рака головы и шеи для курильщиков, поскольку увеличивает усвоение канцерогенов из табака,– говорит Шилд.