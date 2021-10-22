Выявлена способность базилика замедлять деменцию

Биологи обнаружили в листьях базилика природное соединение фенхол.Ученые из Университета Южной Флориды выявили чудодейственные свойства у популярном растении - базилике. Употребление этой душистой травы может помочь замедлить снижение когнитивных функций.Биологи обнаружили в листьях базилика природное соединение фенхол (Fenchol). Это вещество которое может защитить мозг от болезни Альцгеймера. Этот эффект связан с механизмами его восприятия микробиомом кишечника.В частности, исследователи выявили, что рецептор FFAR2 – рецептор свободных жирных кислот 2 – активируется короткоцепочечными жирными кислотами из кишечника. Эти кислоты играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга, а при болезни Альцгеймера их запас истощается."Наше исследование первым выявило, что стимуляция механизма восприятия FFAR2 этими микробными метаболитами может быть полезной для защиты клеток головного мозга от токсического бета-амилоидного белка, который увеличивается при болезни Альцгеймера", – объяснил профессор Ядав взаимодействия между мозгом и кишечником на молекулярном уровне.Фенхол, который придает базилику специфический аромат, лучше всего стимулирует рецептор FFRAR2.Эксперименты были проведены и на грызунах, и на людях. Результаты доказали, что значительное снижение риска образования амилоидных бляшек в головном мозге и гибели нейтронов при стимуляции FFAR2. Для открытия лечебных свойств фенхола ученым пришлось проверить 144 тыс. природных соединений, после чего выборку сократили до 15 кандидатов. Базилик оказался в лидерах среди растений с содержанием фенхола.