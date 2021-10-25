13 продуктов, в которых больше всего йода

Они могут помочь вашей щитовидке оставаться здоровой.Йод очень важен для нормальной жизнедеятельности. Однако организм не может вырабатывать его самостоятельно, а это значит, что вы должны получать этот элемент из своего рациона.Щитовидная железа нуждается в нём для выработки гормонов, необходимых для регуляции метаболизма, роста и развития организма, работы мозга и поддержания стабильной температуры тела.Рекомендуемая суточная доза йода для большинства взрослых составляет 150 мкг в день. Беременным или кормящим женщинам нужно ещё больше — 220 мкг.Дефицит йода же приводит к набуханию щитовидной железы (так называемому зобу), гипотиреозу, постоянной усталости, нарушениям функций сердечно?сосудистой системы и мозга, выкидышам у беременных и депрессии. Разбираемся, какие продукты стоит употреблять в пищу, чтобы этого избежать.В каких продуктах содержится больше всего йода1. КомбуВакаме, она же ундария перистая, или миёк, — ещё один вид бурых водорослей, слегка сладковатый на вкус. Японцы готовят с ними мисо — традиционную забродившую пасту из бобов, риса и пшеницы.Среднее количество йода в 100 г вакаме составляет 6,6 мг — это в 44 раза больше рекомендуемой суточной дозы. Однако содержание этого элемента зависит от того, где водоросли были выращены. Так, вакаме из Азии содержат больше йода, чем водоросли из Австралии и Новой Зеландии.2. ВакамеВакаме, она же ундария перистая, или миёк, — ещё один вид бурых водорослей, слегка сладковатый на вкус. Японцы готовят с ними мисо — традиционную забродившую пасту из бобов, риса и пшеницы.Среднее количество йода в 100 г вакаме составляет 6,6 мг — это в 44 раза больше рекомендуемой суточной дозы. Однако содержание этого элемента зависит от того, где водоросли были выращены. Так, вакаме из Азии содержат больше йода, чем водоросли из Австралии и Новой Зеландии.3. НориВакаме, она же ундария перистая, или миёк, — ещё один вид бурых водорослей, слегка сладковатый на вкус. Японцы готовят с ними мисо — традиционную забродившую пасту из бобов, риса и пшеницы.Среднее количество йода в 100 г вакаме составляет 6,6 мг — это в 44 раза больше рекомендуемой суточной дозы. Однако содержание этого элемента зависит от того, где водоросли были выращены. Так, вакаме из Азии содержат больше йода, чем водоросли из Австралии и Новой Зеландии.4. ТрескаТреска содержит относительно мало калорий, но зато в ней имеется большое количество разных минералов и питательных веществ, в том числе и йода. И больше всего его в нежирной рыбе.Так, 100 г трески содержат приблизительно 170 мкг йода, или 113% от рекомендуемой суточной нормы. Количество элемента в рыбе может незначительно варьироваться: в той рыбе, что выловлена в дикой природе, йода немного больше, чем в той, что выращена на ферме.5. МолокоДля большинства людей, не увлекающихся морепродуктами, молоко — основной источник йода. Правда, его количество в этом напитке зависит от рациона скота. В среднем, 100 г молока содержат от 44 до 84 мкг йода, то есть 30–56% от рекомендуемого суточного количества.6. ЙогуртЙодом вас может насыщать не только молоко, но и продукты из него. Например, 100 г простого йогурта содержат 37,5 мкг йода, то есть примерно 25% от рекомендуемой суточной нормы.7. ТворогТворог тоже хороший источник йода. 100 г этого продукта содержат 26 мкг йода, а это примерно 17% от рекомендуемой суточной нормы. Вдобавок творог обладает антиоксидантными свойствами и он достаточно питателен: эксперименты показывают, что миска творога с утра насыщает не хуже, чем порция омлета.8. СырПочти все виды сыра довольно богаты йодом, но больше всего его в чеддере и моцарелле. Так, 100 г чеддера содержат около 40 мкг йода, то есть 27% от суточной нормы.9. Йодированная сольВ 100 г йодированной соли содержится примерно 4 733 мкг йода. Однако в день рекомендуется употреблять не больше одной чайной ложки (2 300 мг) этого продукта — в ней содержится 109 мкг йода, или 73% от суточной нормы.Однако соль также содержит натрий, а он не очень?то полезен. Впрочем, как показывают исследования, она вряд ли вам повредит, если вы не страдаете повышеннымдавлением.10. КреветкиКреветки — низкокалорийный, богатый белком морепродукт, который также служит хорошим источником йода. В 100 г креветок содержится около 41 мкг этого элемента — то есть 27% от рекомендуемой суточной дозы. Кроме того, в них также присутствуют такие питательные вещества, как витамин B12, селен и фосфор, которые необходимы для правильной работы щитовидной железы и мозга.11. ТунецВ тунце мало калорий, зато много йода, белка, калия, железа и витаминов группы В. Кроме того, в этой рыбе много жирных кислот омега?3, которые могут снизить риск сердечных заболеваний.Поскольку тунец — жирная рыба, йода в нём меньше, чем в той же треске. Но всё равно стограммовая порция этой рыбы содержит 20 мкг йода — а это 13% от рекомендуемого суточного количества.12. ЯйцаОдно яйцо содержит всего около 100 калорий, но при этом богато белком, полезными жирами, витаминами и минералами, в том числе и йодом. Правда, большая часть этих веществ находится в желтках. Содержание йода зависит от рациона кур, но в среднем в одном яйце имеется24 мкг этого элемента, или 16% от суточной нормы.13. КартофельЭтот овощ — неплохой источник йода. Так, одна запечённая картофелина весом 100 г обеспечит вас 60 мкг этого элемента. А это значит, что для получения суточной нормы достаточно съесть 3–4 картошки. Правда, есть следует именно печёный овощ, причём с кожицей, потому что именно в ней содержится большая часть питательных веществ.Имейте ввиду: превышение рекомендованной дозы йода может привести к дисфункции щитовидной железы у некоторых чересчур восприимчивых людей, так что проконсультируйтесь с врачом, прежде чем поедать водоросли пачками.