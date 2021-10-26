8 неожиданных фактов, которые заставят пересмотреть отношение к алкоголю

Алкоголь бьёт не только по печени, и безопасной дозы, увы, не существует. В этом материале расскажем Вам о негативных последствиях употребления спиртного, о которых вы могли не знать.1. Алкоголь уменьшает мозгСпиртное заставляет мозг работать медленнее: оно подавляет активность гамма?аминомасляной кислоты, которая регулирует нервную систему. Отсюда появляются невнятная речь, шаткая походка, провалы в памяти и заторможенные рефлексы.Если употреблять алкоголь долгое время, нейронные связи могут ослабнуть, а объём мозга способен уменьшиться. Вместе с этим начнут ухудшаться когнитивные функции: станет сложнее запоминать новую информацию, быстро реагировать и принимать решения.Кроме того, из?за негативного влияния этанола на мозг может развиться деменция, в том числе и в раннем возрасте. А также печёночная энцефалопатия — состояние, которое возникает из?за нарушений работы печени: орган не справляется с фильтрацией токсинов, и они с кровью попадают в мозг.Ещё одна возможная проблема — синдром Вернике — Корсакова. Это форма амнезии, которой обычно страдают люди с зависимостью от алкоголя. Вызывает её дефицит витамина В1, который часто возникает из?за воспаления слизистой желудка и связанного с этим нарушения всасываемости полезных веществ. У людей с синдромом Вернике — Корсакова обычно наблюдаются проблемы с усвоением новой информации — им сложно вспомнить даже дату, место, в котором они находятся, или только что прочитанный абзац.2. Алкоголь не делает счастливымВ моменте алкоголь может создать иллюзию хорошего настроения и заставить забыть о проблемах. Это связано с его влиянием на работу нейромедиаторов. Сначала спиртное включает систему поощрения: увеличивается активность дофаминовых нейронов и эндорфинов, вызывающих чувство удовольствия и эйфории.Но такой эффект сохраняется недолго: с увеличением дозы эйфория сменяется обратным состоянием — дисфорией. В организме алкоголь образует тетрагидроизохинолин. Это вещество снижает синтез серотонина и дофамина, поэтому в конце вечеринки у некоторых возникает желание всплакнуть. А из?за интоксикации организма может заболеть голова — что тоже не способствует позитивным эмоциям.Кроме того, есть шанс, что на следующий день из?за обезвоживания головные боли продолжатся, а также возникнет беспричинная тревога. У некоторых людей с зависимостью со временем развивается депрессия или тревожность. Это тоже связано с влиянием этанола на работу нейромедиаторов. Кстати, выпивать, чтобы заглушить чувства грусти и печали, людям с диагностированными психическими расстройствами нельзя: алкоголь может усилить симптомы и снизить эффективность лечения.Последствий у любви к спиртному больше, чем мы привыкли считать. Все знают про потенциальный цирроз печени, но помимо него алкоголь может стать причиной развития почечной недостаточности, раннего старения кровеносных сосудов и ещё около 200 нарушений здоровья.3. Алкоголь портит внешностьЭтанол — это диуретик, то есть вещество, стимулирующее мочеиспускание: он подавляет выработку антидиуретического гормона. Из?за обезвоживания страдают и внутренние органы, и кожа, от этого могут преждевременно появиться морщины. Спирт способен проявить себя и иначе — задерживать жидкость: теряющий влагу организм старается сохранить запасы по максимуму, к тому же концентрация солей повышается — так и появляются отёки по утрам.Также этанол ухудшает усвоение питательных веществ, а от дефицита витаминов, минералов и аминокислот портится общее состояние кожи, волос и ногтей. Алкоголь может стать и причиной появления розацеа — покраснений и сосудистых звёздочек на лице. Поражённые участки становятся чувствительными и горячими на ощупь, образуются небольшие гнойные прыщи, воспаляются глаза, утолщается кожа на носу. С последним чаще сталкиваются мужчины.4. Алкоголь может привести к изменению весаВ любом спиртном напитке содержатся калории. Но проблемы с весом начинаются не из?за этого. Этиловый спирт усиливает чувство голода — за счёт стимуляции белка Agrp, который повышает аппетит. С увеличением количества выпитых бокалов желание перекусить возрастает. Однако при частом и чрезмерном употреблении алкоголя этот эффект может измениться на противоположный: аппетит пропадёт совсем. И не только во время распития спиртного.Кроме того, алкоголь негативно влияет на состояние пищеварительной системы, в том числе меняет состав и функции кишечной микробиоты, повышает проницаемость слизистой оболочки кишечника. От этого еда начинает перевариваться хуже и полезные вещества не доходят до органов. Злоупотребление спиртным может вызвать и рост количества бактерий в кишечнике. Последствия этого бывают разные: диарея, запоры, вздутие живота.5. Алкоголь может испортить голосОбезвоживающий эффект спирта затрагивает и голосовые связки. Без увлажнения им будет сложнее работать, из?за чего голос станет хриплым, а вокальный диапазон уменьшится. Выпивать, чтобы набраться смелости перед выступлением, — плохая идея.Алкоголь может испортить голос и на долгое время, если употребление спиртного приведёт к развитию или обострению некоторых заболеваний. Среди подобных проблем:Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. При этом состоянии кислота из желудка периодически поднимается в пищевод, повреждая его стенки. А оттуда она может попасть и в гортань. Если от кислоты пострадают связки, появятся осиплость и срывы голоса.Хронический ларингит — воспаление голосового аппарата. Вызывает осиплость и охриплость, к тому же связки у людей с ларингитом быстрее устают. А со временем голос может вообще потеряться.6. Алкоголь влияет на потенцию и фертильностьДля раскрепощения в сексе спиртные напитки тоже не лучшее средство. Частое употребление алкоголя негативно влияет на гормональную ось между мозгом и репродуктивными органами. У мужчин это может привести к эректильной дисфункции, проблемам с эякуляцией, снижению либидо, сокращению количества и уменьшению подвижности сперматозоидов. У женщин — к снижению фертильности и количества яйцеклеток, готовых к оплодотворению. Поэтому и зачать ребёнка человеку с зависимостью, вероятно, будет сложнее.Ещё одно возможное негативное последствие употребления алкоголя для девушек — ранняя менопауза. Если женщина уже находится в этой стадии, спиртное может увеличить риск развития заболеваний, связанных с нарушением гормонального фона, и активизировать проявление симптомов, например головных болей и потливости.7. Алкоголь может стать причиной ракаРегулярное употребление спиртного — один из факторов риска появления злокачественных опухолей. Алкоголь (в частности, этанол и его побочный продукт ацетальдегид) обладает канцерогенным действием. Развитию новообразований способствует влияние на структуру ДНК и гормональный фон, а также то, что спиртное портит ткани органов — увеличивает всасываемость вредных веществ. Вероятность появления рака растёт, если человек подвержен воздействию других канцерогенов, например курит сигареты или живёт в регионе с загрязнённым воздухом.Алкоголь может привести к развитию разных видов онкозаболеваний — среди них рак пищевода, толстого кишечника, печени, полости рта, гортани, молочной железы. Чтобы столкнуться с такой проблемой, необязательно быть заядлым пьяницей. Так, за 2020 год опухоли, вызванные алкоголем, обнаружили у 741 300 человек в мире — при этом 103 100 из них выпивали умеренно.Бывает, что снизить потребление алкоголя или вовсе отказаться от спиртного самостоятельно не выходит. В этом случае стоит обратиться за поддержкой к специалистам.8. Алкоголь может вызывать бессонницуЭтанол замедляет мозговую деятельность, поэтому после пары рюмок заснуть получается быстрее. Но, если употреблять спиртные напитки в течение долгого времени, этот расслабляющий эффект может притупиться. На смену ему придут проблемы со сном.Из?за воздействия алкоголя стандартная длительность стадий быстрого и медленного сна нарушается. Полноценно отдохнуть и восстановиться организму не удаётся. Со временем и засыпать станет сложнее, могут появиться симптомы бессонницы.Другая возможная проблема, связанная с алкоголем, — апноэ во сне, то есть нарушение дыхания или его временная (от 10 секунд) остановка. Возникает она из?за того, что спиртное расслабляет мышцы горла, тем самым создавая дополнительную преграду для воздуха. Страдающие сонным апноэ издают звуки удушения или громкий храп. Кстати, эти симптомы могут появиться и у людей без расстройств сна даже после одного выпитого бокала.