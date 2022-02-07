Ученые назвали неожиданные признаки высокого интеллекта

Многие люди умнее, чем они привыкли думать.Вы думаете, что гений – это персонаж из Википедии или учебника истории? У нас для вас хорошие новости: вполне может оказаться так, что вы – тот самый человек, который способен посмотреть на действительность под самым неожиданным углом и увидеть что-то принципиально новое. Мы собрали 8 доказательств того, что вы намного умнее, чем привыкли думать – и что самое приятное, все эти признаки одобрены и подтверждены научными исследованиями.Вы знаете, что ничего не знаете«Я знаю, что ничего не знаю» — это не просто расхожая цитата из Сократа, но верный маркер высокого интеллекта. Авторы исследования, результаты которого были опубликованы в издании «Журнал личностной и социальной психологии», пришли к выводу, что высокий интеллект и способность к самокритике связаны напрямую. Если человек понимает и признает, что он чего-то не знает, это может стать первым шагом к тому, чтобы начать изучать новое. Так что не бойтесь признаваться себе и другим, что чего-то не знаете – это признак высокого интеллекта!Вы любопытныЛюбопытство и любознательность – два драгоценных качества, которые побуждают нас постоянно узнавать что-то новое, учиться и получать новый опыт. Как показали исследования, люди, постоянно показывающие хорошие результаты в IQ-тестах, как правило отличались повышенной любознательностью в детстве и открытостью для новых идей в зрелом возрасте. Стремитесь узнавать новое – это развивает интеллект!Вы часто заканчиваете фразы за ваших собеседниковВозможно, кое-кого может раздражать эта ваша манера, но, по мнению специалистов, она говорит о высоком эмоциональном интеллекте. Способность к чуткости, к пониманию эмоций окружающих и умение взглянуть на мир с их точки зрения помогают нам не только поддерживать устойчивые дружеские и деловые связи, но и развивать интеллект.У вас высокий самоконтрольИсследователи из Йельского университета в 2009 году провели исследование, в ходе которого проверили взаимосвязь между уровнем интеллекта и способностью к самоконтролю. Результаты эксперимента (кстати, они были опубликованы в издании Psychological Science) подтвердили, что высокий интеллект часто связан со способностью воздерживаться от принятия импульсивных решений. Так что если вы склонны взвешивать все варианты перед принятием решения и способны противостоять соблазну – возможны, вы настоящий гений.Вы любите шоколадСтрого говоря, пока нельзя сказать с уверенностью, что первично, но точно доказана безусловная польза черного шоколада для когнитивных способностей. Антиоксиданты флаванолы, которыми богато какао, положительно влияют на работу мозгу – в частности на память, внимание и скорость обработки информации. И что особенно приятно, регулярное употребление шоколада (съедайте в день 2-3 кусочка) помогает предотвратить возрастные когнитивные нарушения.Вы склонны к прокрастинацииПрокрастинация – склонность откладывать важные дела без определенных причин – довольно неприятная штука, но и у нее есть свои положительные свойства. В частности, склонность к постоянному откладыванию каких-то дел может свидетельствовать о высоком интеллекте: исследователи утверждают, что по-настоящему умные люди предпочитают откладывать тривиальные задачи, чтобы посвящать свое время решению более ценных и интересных.Вы плохо переносите фоновый шумПредпочитаете работать в полной тишине и не выносите фоновой музыки или разговоров? Вы не капризны – скорее всего, вы просто умнее большинства людей, вас окружающих. Исследователи из США в эксперименте, проведенном в 2015 году, установили прямую связь между низкой толерантностью к фоновым шумам и способностью к инновационным решениям задач.Вы любите одиночествоЕсли вы любите одиночество и никогда не тяготитесь обществом самого себя, у нас для вас хорошие новости. Исследование, результаты которого были опубликованы в «Британском журнале психологии», подтвердило прямую связь между любовью к одиночеству и высоким интеллектом.